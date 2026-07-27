Castro alla Roma: Bologna, affare da 40 milioni

Via Castro e dentro Dovbyk, quando nelle prossime ore il centravanti ucraino scioglierà le riserve. A Casteldebole il ribaltone è servito (...)

Se questo dovesse essere lo scenario farebbero festa le casse rossoblù, perché quella di Castro è una cessione mentre l'attaccante ucraino approderebbe in prestito (...)

Castro alla Roma è una trattativa lampo, a cui mancano solo i dettagli per definirsi chiusa: ma è un lampo che scuote il mondo rossoblù. Operazione da 40 milioni, a cui si arriverebbe tra costo del cartellino, bonus e percentuale sulla rivendita.

(Il Resto del Carlino)