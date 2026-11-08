IL PUNTO DELLA DOMENICA - Ferretti: "Una prestazione completa" - Carmellini: "Per la Gasp&co è tutto facile all'Olimpico"

La Roma chiude il ciclo di partite prima della sosta
per le nazionali nel miglior modo possibile. Davanti al proprio pubblico, il 3-0
rifilato ai neroverdi di Alberto Aquilani
mette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto. Mimmo Ferretti
, sul Corriere dello Sport
, commenta così la vittoria di ieri: "Una prestazione completa, carica di tante cose belle,la Roma ha imparato a giocare contro tutto e tutti"
"Per la Gasp&co è tutto facile all'Olimpico contro il Sassuolo " questo il commento di Tiziano Carmellini de Il Tempo.
Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.
M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT
Cosa accade quando si affrontano il miglior attacco e la peggior difesa del campionato? “Accade che raramente la partita termina con un pareggio senza reti”. (...) Poteva, dunque, finire senza uno straccio di un gol tra Roma e Sassuolo? No, impossibile (o quasi). La squadra di Gian Piero Gasperini ne ha confezionati (altri) tre, portando il suo bottino a 31. E, centrando l'ottava vittoria, è salita a quota 27 punti in classifica (...). Durante la sosta, adesso, ci sarà tempo per recuperare un paio di infortunati eccellenti in attesa della trasferta a Parma.Le scelte anti Sassuolo di GPG hanno testimoniato la volontà di chiedere ai suoi un ulteriore sforzo prima della pausa (...). La Roma, però, ha imparato a giocare contro tutto e tutti, e questo la porta ad avere comunque sicurezza nella manovra e forza mentale(...) Una faccenda che ha trovato continuità anche nella ripresa: ricerca del gioco manovrato, aggressione sistematica in fase di non possesso (...) e occasioni a raffica. Una prestazione carica di tante cose belle, praticamente completa al di là dello spessore del nemico. Una Roma dal gioco riconoscibile e forte di testa.
T. CARMELLINI - IL TEMPO
Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro il Sassuolo dell'ex Aquilani (...).Il campionato non è la Champions e la sfida di ieri sera (...) è servita anche per smaltire le tossine negative dell'ennesima rimonta costata cara ai giallorossi in Europa. Il Sassuolo (...) non può certo essere un avversario all'altezza di questa Roma, che torna a giocare con continuità il suo calcio, la sblocca quasi subito e poi controlla (...): finisce 3-0 e va bene così. Insomma, Gasp & Co. fanno il loro (...) e si mettono sul divano ad aspettare le partite di oggi che potrebbero aiutarli nella rincorsa alla vetta, vista la concomitanza di Inter-Como e Napoli-Lazio (...).
A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT
La sosta, si sa, è sempre una medaglia a due facce. Può servire per mettere un punto esclamativo — come ha fatto la Roma — per concentrarsi sul recupero degli infortunati e trascorrere quindici giorni in serenità (...). L'undicesima di campionato è cominciata (...) con la larga vittoria della Roma contro il Sassuolo, chiusa da un gioiello di Mora che ha firmato il 3-0 e timbrato il trentunesimo gol giallorosso. Ulteriore slancio per una squadra imbattuta in campionato, che almeno per qualche ora ha superato l'Inter e si è sistemata subito dietro i “cugini” della Lazio(...).