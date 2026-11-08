IL PUNTO DELLA DOMENICA - Ferretti: "Una prestazione completa" - Carmellini: "Per la Gasp&co è tutto facile all'Olimpico"

l 3-0 rifilato ai neroverdi di Alberto Aquilani mette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto. Mimmo Ferretti, sul Corriere dello Sport, commenta così la vittoria di ieri: "Una prestazione completa, carica di tante cose belle,la Roma ha imparato a giocare contro tutto e tutti" La Roma chiude il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali nel miglior modo possibile. Davanti al proprio pubblico, irifilato ai neroverdi di Albertomette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto. Mimmo, sul, commenta così la vittoria di ieri:

"Per la Gasp&co è tutto facile all'Olimpico contro il Sassuolo " questo il commento di Tiziano Carmellini de Il Tempo.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Cosa accade quando si affrontano il miglior attacco e la peggior difesa del campionato? “Accade che raramente la partita termina con un pareggio senza reti”. (...) Poteva, dunque, finire senza uno straccio di un gol tra Roma e Sassuolo? No, impossibile (o quasi). La squadra di Gian Piero Gasperini ne ha confezionati (altri) tre, portando il suo bottino a 31. E, centrando l'ottava vittoria, è salita a quota 27 punti in classifica (...). Durante la sosta, adesso, ci sarà tempo per recuperare un paio di infortunati eccellenti in attesa della trasferta a Parma.Le scelte anti Sassuolo di GPG hanno testimoniato la volontà di chiedere ai suoi un ulteriore sforzo prima della pausa (...). La Roma, però, ha imparato a giocare contro tutto e tutti, e questo la porta ad avere comunque sicurezza nella manovra e forza mentale(...) Una faccenda che ha trovato continuità anche nella ripresa: ricerca del gioco manovrato, aggressione sistematica in fase di non possesso (...) e occasioni a raffica. Una prestazione carica di tante cose belle, praticamente completa al di là dello spessore del nemico. Una Roma dal gioco riconoscibile e forte di testa.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro il Sassuolo dell'ex Aquilani (...).Il campionato non è la Champions e la sfida di ieri sera (...) è servita anche per smaltire le tossine negative dell'ennesima rimonta costata cara ai giallorossi in Europa. Il Sassuolo (...) non può certo essere un avversario all'altezza di questa Roma, che torna a giocare con continuità il suo calcio, la sblocca quasi subito e poi controlla (...): finisce 3-0 e va bene così. Insomma, Gasp & Co. fanno il loro (...) e si mettono sul divano ad aspettare le partite di oggi che potrebbero aiutarli nella rincorsa alla vetta, vista la concomitanza di Inter-Como e Napoli-Lazio (...).

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

La sosta, si sa, è sempre una medaglia a due facce. Può servire per mettere un punto esclamativo — come ha fatto la Roma — per concentrarsi sul recupero degli infortunati e trascorrere quindici giorni in serenità (...). L'undicesima di campionato è cominciata (...) con la larga vittoria della Roma contro il Sassuolo, chiusa da un gioiello di Mora che ha firmato il 3-0 e timbrato il trentunesimo gol giallorosso. Ulteriore slancio per una squadra imbattuta in campionato, che almeno per qualche ora ha superato l'Inter e si è sistemata subito dietro i “cugini” della Lazio(...).