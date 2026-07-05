Il patto dello spogliatoio «Restiamo per vincere». E adesso Greenwood

«Restiamo e vinciamo»: dopo i Friedkin, anche la rosa della Roma è pronta a scommettere su Gasperini. [...] Finita la festa per la Champions conquistata, il nucleo storico si è dato appuntamento alla prossima stagione, quella che partirà lunedì 13 luglio con il raduno a Trigoria. E l'obiettivo del club è fare in modo che, eccezion fatta per chi ha giocato il Mondiale, Gasp possa trovare il gruppo al completo fin dal primo giorno, compresi Pellegrini e Dybala. Per la Joya ormai manca soltanto la firma, che potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana, dopo che anche gli ultimi dettagli sono stati risolti da Novel, agente di Paulo, e D'Amico, che si sono accordati per un anno di contratto (con opzione per il secondo) a circa 2,5 milioni netti più bonus. Per quanto riguarda Pellegrini, invece, il nuovo ds romanista è pronto a ricevere il procuratore Pocetta nei prossimi giorni, dopo il colloquio di giovedì scorso. La distanza tra domanda e offerta ancora c'è, ma le parti restano fiduciose di arrivare alla fumata bianca per una cifra vicina ai 3 milioni a stagione, con la formula di un biennale con opzione per il terzo. [...] Per alzare l'asticella rispetto al 3° posto, però, vanno aggiunti titolari, soprattutto in attacco. E il nome in cima alla lista dei desideri rimane Greenwood. Una trattativa, quella col Marsiglia, che va avanti pur rimanendo complicata per costi. D'Amico aspetta l'ok dei Friedkin per offrire 43 milioni, bonus compresi, sperando di battere la concorrenza dell'Atletico Madrid e del Fenerbahce e regalare Mason a Gasp.

(Corsera)