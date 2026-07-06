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Il Marsiglia convoca Mason

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 06 luglio 2026 alle 7:51
Greenwood
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Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood. [...] Oggi il Marsiglia riaprirà le porte della Commanderie per il raduno estivo. Il nuovo allenatore Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood per i test atletici di inizio stagione, una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l'esterno. L'OM, infatti, non vuole dare l'impressione di voler svendere il suo gioiello, anche se all'interno del club tutti sono perfettamente consapevoli che il futuro dell'attaccante sarà lontano dalla Francia. [...] L'ipotesi più probabile è che Greenwood si presenti regolarmente agli allenamenti, pur con la mente già rivolta alla prossima destinazione. [...] L'obiettivo è uno solo: chiudere al più presto il capitolo Marsiglia e iniziarne uno nuovo. [...] A Trigoria sanno che non c'è più tempo da perdere. La proposta ufficiale deve arrivare in fretta, perché la concorrenza continua a muoversi. [...] Alla Roma manca ancora il definitivo via libera della proprietà. Il direttore sportivo D'Amico, nel corso delle continue call con Gasp e Ryan Friedkin, ha illustrato nei minimi dettagli il piano per arrivare all'attaccante. [...] L'offerta è pronta: 45 milioni di euro per rompere gli indugi e sedersi ufficialmente al tavolo con il Marsiglia. I francesi, dal canto loro, continuano a chiedere tra i 50 e i 55 milioni e sperano di incassare quella cifra il prima possibile, senza fare distinzione tra la Roma e le altre pretendenti. [...] Se entro le prossime ore non arriveranno segnali concreti, altri club sono pronti ad approfittarne. È il momento delle decisioni, quello in cui le strategie devono trasformarsi in offerte. [...]
(Corsport)

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