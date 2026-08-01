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Il Feyenoord mette Read all'asta. Gasp pensa a Endrick se parte Soulé

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 7:37
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Dalla scaletta dell'aereo, non è sceso. No, perché Tony D'Amico ha preferito restare a Roma. Il campionato inizia tra poco più di tre settimane e Gasp aspetta almeno 4 rinforzi: due esterni alti e altrettanti bassi, al netto della partenza di Koné che obbligherebbe la Roma a sostituire il francese con un elemento di pari valore.[…] Dopo aver definito ieri le ultime pratiche per Koulierakis (16 milioni più 1,5 di bonus e 20% sulla futura rivendita al Wolfsburg), a sinistra l'obiettivo principale resta Nusa. Se a Trigoria riuscissero nel colpo grosso con il norvegese, potrebbero anche decidere di restare con lui e avere come vice Pellegrini. A tal proposito, la resistenza dei Friedkin (che inizialmente avevano proposto un solo anno) è prossima a venire meno: Gasp, dopo l'ennesimo colloquio avuto con Ryan, si augura di averlo a disposizione a breve. Ma la partita più importante, almeno a livello di tempistiche e di offerte ufficiali, si sta giocando per Read che con la testa già si vede altrove: «Sono pronto per un altro club». Bisogna soltanto capire se sarà la Roma o il Nottingham Forest. […] I giallorossi hanno superato la loro proposta offrendo 4 milioni in più (25 a 21) per il cartellino ma il Nottingham giovedì ha proposto 4 milioni d'ingaggio al ragazzo. Non bisognerà aspettare molto: entro il weekend D'Amico è convinto che la situazione avrà un suo epilogo.[…] Come sostituti, uno è Rensch. L'altro, se la Roma riuscirà a convincere il Torino (che intanto cerca il sostituto in Fortini), è Cacciamani. […] Nei colloqui tenuti a Madrid nella giornata di mercoledì, oltre a capire come la pista Ezzalzouli sia impraticabile per le richieste del calciatore, D'Amico ha capito che può arrivare sia a Endrick che a Mastantuono (tra l'altro ieri finito fuóri rosa). Il calciatore che intriga maggiormente è il brasiliano che nel gioco delle coppie che ha in mente l'allenatore dovrebbe alternarsi con Dybala. E Soulé? È l'ago del bilancio della vicenda. Se esce l'argentino, dopo Ferragosto la Roma è pronta ad accelerare per il verdeoro a patto, però, che il Real sia disposto a lasciarlo partire con una formula che non sia quella del prestito secco. […]Ma tutto, o quasi, dipende dalla partenza di Soulé, sul quale il Milan lavora a fari spenti, pronto a farsi avanti ufficialmente solo quando (e se) Leao si trasferirà in Turchia. La Roma valuta di partenza l'argentino almeno 35 milioni.
(Il Messaggero)

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