Il ct deluso dai suoi punti fermi, con la Turchia cambia la difesa

E' stata la notte delle riflessioni, anche quelle più amare, sebbene sapesse già prima di affrontare Belgio, Turchia e Francia che ci sarebbe stato da scalare un Everest, come ha pubblicamente confessato nella notte del suo rientro. Mancini ha rivisto la partita e ha studiato gli errori dei singoli e del collettivo, poi si è confrontato con i suoi principali collaboratori e mentalmente si è avvicinato alla sfida con Montella, assolutamente decisiva (...)

Troppo presto per pensare alla formazione anti Turchia ma già qualche idea il ct se l'è fatta: fuori Di Lorenzo, Mancini e Coppola, dentro Kayode, Scalvini e Bastoni che ha scontato la sua squalifica. In mezzo dovrebbe salvarsi, forse, uno tra Tonali e Barella. Frattesi titolare, mentre Mandragora dovrebbe prendere il posto di Romano.

(Il Messaggero)