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Il centrocampo recupera pezzi. Torna El Aynaoui, c'è pure Pisilli

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 7:46
roma lazio el aynaoui
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Finita l'emergenza a centrocampo per Gasperini che in Galles ritrova sia El Aynaoui che Pisilli. Neil ha terminato il periodo extra di vacanze e tornerà subito in campo questo pomeriggio nel test contro il Cardiff. [...] Ha vissuto un Mondiale da protagonista col 'suo' Marocco ed ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Uno in particolare è l'Aston Villa di Emery che ha effettuato un sondaggio senza però affondare ancora il colpo. [...] L'anno scorso ci ha messo un po' per entrare nelle grazie del tecnico, ma nell'ultimo mese è stato tra i più decisivi nella rincorsa Champions con un gol, un assist e anche un gran derby giocato al posto dell'infortunato Koné e ora, approfittando dell'assenza di Manu, proverà a scalare ulteriormente le gerarchie. A proposito del francese: in Galles non ci sarà, si trova a Miami per le vacanze. Dovrebbe tornare nella Capitale il 10 agosto, condizionale d'obbligo perché la sua presenza a Trigoria è ancora un rebus. Il Manchester United rimane in agguato, i contatti con l'entourage proseguono mai Red Devils non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale. La Roma attende, ma la richiesta va dai 50 milioni in su. Il diktat è sempre lo stesso di giugno: i Friedkin non hanno intenzione di svendere nessuno, a maggior ragione il perno del centrocampo della nazionale francese. Sullo sfondo anche Arsenal e Chelsea. Chi ci sarà sicuramente nel Regno Unito è Pisilli che sta recuperando dalla lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo della gamba sinistra rimediata più di una settimana fa che lo ha costretto a saltare le partite con Trastevere e Cannes. [...] A completare il centrocampo oltre al solito Cristante anche i giovani Bah e Panico che si sono già messi in mostra nelle prime settimane a Trigoria.
(Il Messaggero)

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