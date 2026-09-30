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Ieri la ripresa. Dybala e Molina restano a Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 7:25
dybala
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IL TEMPO (GAB. TUR) - Niente Messi per Dybala e Molina. Era nell'aria, ma ieri sera è stato il club giallorosso a confermare che i due argentini non prenderanno parte all'addio dell'ex Barcellona alla nazionale. «La società riconosce il valore dell'appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022» - si legge nel comunicato - La scelta del club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. LAS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale». La serata di addio dell'otto volte pallone d'oro all'Albiceleste è in programma nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, in occasione dell'amichevole contro il Benin. Pochi giorni dopo, però, la Roma sarà impegnata nella delicata sfida con il Como. Ragion per cui il club giallorosso vuole evitare il lungo e dispendioso spostamento ai due argentini, che avrebbero anche dovuto saltare giorni preziosi di allenamento. Per la Roma, comunque, saranno presenti Balerdi, Castro e Soulé - appena divenuto papà dal piccolo Bautista - regolarmente convocati da Scaloni. Proprio i tre argentini saranno gli ultimi a rientrare nella Capitale e ad aggregarsi al resto della squadra. Dopo i quattro giorni di riposo concessi da Gasperini, i giallorossi hanno ripreso ad allenarsi a Trigoria ieri pomeriggio. L'allenatore piemontese dovrà attendere l'inizio della prossima settimana per riabbracciare i primi calciatori attualmente impegnati con le nazionali. Il primo a rientrare sarà N'Dicka, che sabato prenderà parte all'ultimo appuntamento della Costa d'Avorio.

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