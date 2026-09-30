Fantasia argentina. Paz è già il futuro, Dybala salterà l'addio di Messi

Nella vetrina di Como-Roma spicca il faccia a faccia argentino tra Nico Paz e Paulo Dybala, trequartisti separati dall'età - Paz ha 23 anni, Dybala 32 - ma non dal talento. Leo Messi non giocherà più nella Selecclbn e oggi Nico Paz è il giovane più accreditato per ereditarne l'insostenibile lascito. Paz non sarà mai Messi, ma potrebbe vestire la 10 dell'Argentina con una certa continuità. Dybala non è stato neppure convocato per il Mondiale, Scaloni lo ha giudicato troppo fragile, però in questo inizio di stagione l'ex Juve si è riproposto ad altissimi livelli e chissà che il futuro ct argentino non gli ridia una possibilità da titolare. Paz-Dybala assomiglia a una staffetta. Paz ha il futuro spalancato davanti a se, Dybala deve accontentarsi del presente. (...)A centrocampo Como-Roma offrirà un altro incrocio tra connazionali. Francesi contro: Lucas Da Cunha e Manu Kone, in questi giorni compagni nella nuova Francia di Zidane. Da Cunha è uno dei due registi del Como, l'altro è Milla. Fabregas, con il doppio playmaker, eleva la qualità e la frequenza del palleggio. Kone, nella Roma, agisce da rompighiaccio, spezza la tela altrui e si catapulta in attacco. (...)

(gasport)