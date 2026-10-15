I VOTI DEGLI ALTRI - Malen "sempre e comunque galattico", Soulé "sembrava levitare sul campo". Balerdi "si perde malamente Endrick"

La Roma esce dall’Olimpico con una sconfitta amarissima contro il Real Madrid
, ma le pagelle dei quotidiani premiano diversi protagonisti della grande prestazione offerta per oltre ottanta minuti. Il migliore è Donyell Malen, autore della doppietta del momentaneo 3-1: per Il Romanista è «sempre e comunque galattico», mentre il Corriere dello Sport lo definisce «un predicatore sbarcato nella Capitale per insegnare alla Roma come segnare una caterva di gol». Ottima anche la prova di Matias Soulé
: per il Corriere dello Sport «sembrava levitare sul campo», mentre Il Tempo sottolinea i due assist forniti dall’argentino. Bene anche Wesley, «strepitoso nelle chiusure, magnifico in fase offensiva» per il Corriere dello Sport, e N’Dicka, definito «imperioso» dal Romanista. Tra i peggiori c’è invece Balerdi, al quale il Corriere dello Sport assegna 4,5: «Si perde malamente la marcatura su Endrick dando così spazio alla rimonta avversaria». Male anche Molina, punito soprattutto per la mancata copertura in occasione del gol decisivo di Rudiger.
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
(La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)
Gollini 5,64
Mancini 6,36
N’Dicka 6,71
Hermoso 5,50
Wesley 6,86
De Roon 6,79
Koné 6
Molina 5,14
Soulé 7,07
Dybala 6,14
Malen 7,64
Pisilli 5,86
Mora 6,57
Pellegrini 5,79
Balerdi 5,14
Koulierakis 5,12
_______________
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Gollini 6
Mancini 6
N’Dicka 6,5
Hermoso 5
Wesley 7
De Roon 6
Koné sv
Molina 5
Soulé 6,5
Dybala 6
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6
Pellegrini 6
Balerdi 5
Koulierakis sv
Gasperini 6,5
________________
IL MESSAGGERO
Gollini 5
Mancini 6,5
N’Dicka 6,5
Hermoso 5
Wesley 7
De Roon 7
Koné 6
Molina 5
Soulé 7
Dybala 6
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 5,5
Balerdi 5
Koulierakis ng
Gasperini 6,5
_______________
CORRIERE DELLO SPORT
Gollini 5,5
Mancini 6,5
N’Dicka 6
Hermoso 6
Wesley 7
De Roon 7
Koné 6
Molina 4,5
Soulé 7,5
Dybala 6,5
Malen 8
Pisilli 5,5
Mora 7
Pellegrini 6
Balerdi 4,5
Koulierakis sv
Gasperini 7
_________________
IL ROMANISTA
Gollini 6
Mancini 6,5
N’Dicka 7,5
Hermoso 5,5
Wesley 7,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 5,5
Soulé 7,5
Dybala 6
Malen 8
Pisilli 6
Mora 7
Pellegrini 6,5
Balerdi 6
Koulierakis 5,5
__________________
CORRIERE DELLA SERA
Gollini 5,5
Mancini 6
N’Dicka 7
Hermoso 6,5
Wesley 6,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 6
Soulé 7
Dybala 6
Malen 8
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 5,5
Balerdi 5,5
Koulierakis 5
Gasperini 6,5
_________________
LA REPUBBLICA
Gollini 6
Mancini 6
N’Dicka 6,5
Hermoso 5,5
Wesley 6,5
De Roon 6,5
Koné sv
Molina 5
Soulé 6,5
Dybala 6
Malen 7
Pisilli 5,5
Mora 6,5
Pellegrini 5
Balerdi 5
Koulierakis 5
Gasperini 5,5
________________
IL TEMPO
Gollini 5,5
Mancini 7
N’Dicka 7
Hermoso 5
Wesley 6,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 5,5
Soulé 7,5
Dybala 6,5
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 6
Balerdi 5
Koulierakis 5
Gasperini 6,5