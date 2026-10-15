News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

I VOTI DEGLI ALTRI - Malen "sempre e comunque galattico", Soulé "sembrava levitare sul campo". Balerdi "si perde malamente Endrick"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
mancini mora malen
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma esce dall’Olimpico con una sconfitta amarissima contro il Real Madrid, ma le pagelle dei quotidiani premiano diversi protagonisti della grande prestazione offerta per oltre ottanta minuti. Il migliore è Donyell Malen, autore della doppietta del momentaneo 3-1: per Il Romanista è «sempre e comunque galattico», mentre il Corriere dello Sport lo definisce «un predicatore sbarcato nella Capitale per insegnare alla Roma come segnare una caterva di gol». Ottima anche la prova di Matias Soulé: per il Corriere dello Sport «sembrava levitare sul campo», mentre Il Tempo sottolinea i due assist forniti dall’argentino. Bene anche Wesley, «strepitoso nelle chiusure, magnifico in fase offensiva» per il Corriere dello Sport, e N’Dicka, definito «imperioso» dal Romanista. Tra i peggiori c’è invece Balerdi, al quale il Corriere dello Sport assegna 4,5: «Si perde malamente la marcatura su Endrick dando così spazio alla rimonta avversaria». Male anche Molina, punito soprattutto per la mancata copertura in occasione del gol decisivo di Rudiger.
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
(La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)
Gollini 5,64
Mancini 6,36
N’Dicka 6,71
Hermoso 5,50
Wesley 6,86
De Roon 6,79
Koné 6
Molina 5,14
Soulé 7,07
Dybala 6,14
Malen 7,64
Pisilli 5,86
Mora 6,57
Pellegrini 5,79
Balerdi 5,14
Koulierakis 5,12
Gasperini 6,42
_______________
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Gollini 6
Mancini 6
N’Dicka 6,5
Hermoso 5
Wesley 7
De Roon 6
Koné sv
Molina 5
Soulé 6,5
Dybala 6
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6
Pellegrini 6
Balerdi 5
Koulierakis sv
Gasperini 6,5
________________
IL MESSAGGERO
Gollini 5
Mancini 6,5
N’Dicka 6,5
Hermoso 5
Wesley 7
De Roon 7
Koné 6
Molina 5
Soulé 7
Dybala 6
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 5,5
Balerdi 5
Koulierakis ng
Gasperini 6,5
_______________
CORRIERE DELLO SPORT
Gollini 5,5
Mancini 6,5
N’Dicka 6
Hermoso 6
Wesley 7
De Roon 7
Koné 6
Molina 4,5
Soulé 7,5
Dybala 6,5
Malen 8
Pisilli 5,5
Mora 7
Pellegrini 6
Balerdi 4,5
Koulierakis sv
Gasperini 7
_________________
IL ROMANISTA
Gollini 6
Mancini 6,5
N’Dicka 7,5
Hermoso 5,5
Wesley 7,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 5,5
Soulé 7,5
Dybala 6
Malen 8
Pisilli 6
Mora 7
Pellegrini 6,5
Balerdi 6
Koulierakis 5,5
__________________
CORRIERE DELLA SERA
Gollini 5,5
Mancini 6
N’Dicka 7
Hermoso 6,5
Wesley 6,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 6
Soulé 7
Dybala 6
Malen 8
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 5,5
Balerdi 5,5
Koulierakis 5
Gasperini 6,5
_________________
LA REPUBBLICA
Gollini 6
Mancini 6
N’Dicka 6,5
Hermoso 5,5
Wesley 6,5
De Roon 6,5
Koné sv
Molina 5
Soulé 6,5
Dybala 6
Malen 7
Pisilli 5,5
Mora 6,5
Pellegrini 5
Balerdi 5
Koulierakis 5
Gasperini 5,5
________________
IL TEMPO
Gollini 5,5
Mancini 7
N’Dicka 7
Hermoso 5
Wesley 6,5
De Roon 7
Koné sv
Molina 5,5
Soulé 7,5
Dybala 6,5
Malen 7,5
Pisilli 6
Mora 6,5
Pellegrini 6
Balerdi 5
Koulierakis 5
Gasperini 6,5
GasperiniBobby MalenSouléRodrigo Mora

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

totti-dazn

Totti in tribuna. Prima della partita vede Friedkin jr

In quest'Olimpico sold out non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. [...] Totti - applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti - ha incontrato in una sala riservata dell'Olimpico Corbin...

pisilli mora de roon

Real Madrid-Roma, Mora: "Wesley mi ha aiutato più di tutti dal mio arrivo. Ringrazio la squadra per avermi accolto così bene"

La Roma perde nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid. Una partita rocambolesca, che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta dopo aver condotto fino a pochi minuti da...

mourinho

VIDEO - Mourinho esalta Wesley: "Mi ha impressionato. Non pensavo fosse così forte"

José Mourinho torna all'Olimpico per affrontare la Roma e lo fa con una vittoria. Il Real Madrid rimonta clamorosamente la Roma nel giro di pochi minuti e vince per 3-4. Il tecnico portoghese al termi...

NOTIZIE POPOLARI
rudiger roma real

ROMA-REAL MADRID 3-4: giallorossi beffati da tre gol su corner (FOTO e VIDEO)

Gasperini (1)

Gasperini: "Ci siamo piantati. Li abbiamo surclassati in tutto. Dybala ha un risentimento"

dybala

ROMA-REAL MADRID: le pagelle. MALEN 7.5 "Harry Potter" - DYBALA 5.5 "Roger abbiamo un problema"

mourinho

Roma-Real Madrid, Mourinho: "Per 20 minuti un Real impossibile da fermare, i giocatori della Roma erano morti. Impossibile che prendano Endrick"

kone real

Koné, infortunio muscolare ai flessori contro il Real. Gasperini: "Ha una elongazione"

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

VAI AL CANALE
Foto
Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Loading