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I VOTI DEGLI ALTRI - Gollini “Batman”, Ndicka “professore dell’anticipo”. Malen: "Nel kit del campione rientra l’autocontrollo"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Gollini
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La Roma esce dal Sinigaglia con uno 0-0 conquistato soprattutto grazie alla solidità difensiva mostrata anche in inferiorità numerica. Tra i migliori c’è Pierluigi Gollini: per il Corriere dello Sport "si trasforma in Batman", mentre La Gazzetta dello Sport premia "la personalità e le parate su Paz". Ottima anche la prova di Evan Ndicka: il Corriere della Sera lo definisce "professore dell’anticipo", mentre per Il Messaggero "annulla Douvikas". Bene anche Paulo Dybala, premiato soprattutto per il lavoro svolto dopo l’espulsione: per Il Romanista "in 10 sale in cattedra" e si carica la squadra sulle spalle. Il peggiore è inevitabilmente Donyell Malen, La Gazzetta gli assegna 4,5: "Nel kit del campione rientra l’autocontrollo". Stesso voto dal Corriere della Sera, che sottolinea come "non aveva mai visto sventolarsi un rosso in tutta la carriera".
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI(La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica)
Gollini 7
Mancini 6,58
Ndicka 6,92
Hermoso 6,33
Molina 5,92
De Roon 6,75
Koné 6
Wesley 6
Dybala 6,5
Pellegrini 6,17
Malen 4,92
Soulé 5,7
Balerdi 6
Rensch 6,5
Gasperini 6,7
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Gollini 7,5
Mancini 6,5
Ndicka 7
Hermoso 6,5
Molina 6
De Roon 7
Koné 6,5
Wesley 6
Dybala 6,5
Pellegrini 6
Malen 4,5
Soulé 6
Balerdi 6
Rensch sv
Gasperini 7
IL MESSAGGERO
Gollini 7
Mancini 6,5
Ndicka 7
Hermoso 6
Molina 6
De Roon 6,5
Koné 6
Wesley 6
Dybala 6
Pellegrini 6
Malen 5
Soulé 5,5
Balerdi 6
Rensch ng
Gasperini 6,5
CORRIERE DELLO SPORT
Gollini 7
Mancini 6,5
Ndicka 7
Hermoso 6
Molina 6
De Roon 7
Koné 6
Wesley 6
Dybala 6,5
Pellegrini 6,5
Malen 5
Soulé sv
Balerdi 6
Rensch sv
Gasperini 6,5
IL ROMANISTA
Gollini 7
Mancini 7
Ndicka 7
Hermoso 7
Molina 6
De Roon 6,5
Koné 5
Wesley 6
Dybala 7
Pellegrini 6
Malen 5,5
Soulé 6
Balerdi 6
Rensch 6,5
LA REPUBBLICA
Gollini 6,5
Mancini 6,5
Ndicka 6
Hermoso 6
Molina 5,5
De Roon 6,5
Koné 6
Wesley 6
Dybala 6
Pellegrini 6,5
Malen 5
Soulé 5,5
Balerdi 6
Rensch sv
Gasperini 6,5
CORRIERE DELLA SERA
Gollini 7
Mancini 6,5
Ndicka 7,5
Hermoso 6,5
Molina 6
De Roon 7
Koné 6,5
Wesley 6
Dybala 7
Pellegrini 6
Malen 4,5
Soulé 5,5
Balerdi 6
Gasperini 7

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