I VOTI DEGLI ALTRI - Gollini “Batman”, Ndicka “professore dell’anticipo”. Malen: "Nel kit del campione rientra l’autocontrollo"

La Roma torna da Como con un pareggio a reti bianche, al termine di una partita segnata dall'espulsione di Malen e dalle polemiche per la direzione arbitrale di Fabbri. I giallorossi mostrano due volt...
La Roma pareggia 0-0 contro il Como al Sinigaglia al termine di una gara condizionata dall’espulsione di Donyell Malen nella ripresa. Sotto la lente dei quotidiani finisce soprattutto la direzione di...
Non ci sono dubbi che il tackle di Malen su Kaiki al minuto 53 debba essere punito con un’espulsione diretta (prima in carriera per l’attaccante). Soprattutto dopo che il designatore Orsato, nei vari...
I due allenatori si stringono la mano, chiacchierano, si scambiano complimenti e opinioni. Sorridono: Fabregas e Gasperini - ripresi anche dalle telecamere - sono insieme davanti a un’uscita dello sta...
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