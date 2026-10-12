I VOTI DEGLI ALTRI - Gollini “Batman”, Ndicka “professore dell’anticipo”. Malen: "Nel kit del campione rientra l’autocontrollo"

Gasperini è soddisfatto a metà: "Gara di spessore, ma il rosso..."

ott 12, 8:18

I due allenatori si stringono la mano, chiacchierano, si scambiano complimenti e opinioni. Sorridono: Fabregas e Gasperini - ripresi anche dalle telecamere - sono insieme davanti a un’uscita dello sta...