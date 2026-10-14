I tifosi dei Blancos monitorati in centro. All'1:30 ultima corsa delle metropolitane

Massima attenzione oggi in Centro per la presenza di circa 2mila tifosi del Real Madrid in trasferta nella Capitale. Già ieri sera controllati pub e ristoranti nelle zone di movida mentre oggi le comitive di sostenitori dei Blancos saranno monitorate attorno a piazza del Popolo e piazzale Flaminio.

A piazzale delle Canestre il meeting point con le navette per trasferirli sotto scorta allo stadio Olimpico. Oggi inoltre su tutte le linee metro ultima corsa all'1.30 e navette disponibili dalle 17.20 dalla fermata Ottaviano a piazzale Maresciallo Giardino e ritorno. [...]

(Corsera)