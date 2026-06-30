I rinnovi si avvicinano: è la settimana decisiva

Il 30 giugno è arrivato e di conseguenza anche la scadenza dei contratti di Celik, Dybala e Pellegrini. Il mese è stato caratterizzato dal nodo plusvalenze e le trattative hanno subito inevitabilmente un rallentamento, ma l'ottimismo a Trigoria non è mai diminuito.

Il più vicino alla firma è Zeki che ha già salutato il Mondiale ed è pronto a legarsi per altri tre anni. Prima della fine del campionato aveva dato la sua parola a Gasperini, una sorta di patto. Il turco non ha ascoltato altre offerte (Juventus e Inter) ed ha aspettato i giallorossi che hanno messo sul piatto uno stipendio da circa 3 milioni all'anno, a dare una mano alla società anche il Decreto Crescita ancora utilizzabile per lui. A partire da domani ogni giorno sarà quello buono per l'annuncio ufficiale. Ultimi dettagli da limare per Dybala che aspetta l'ok dei Friedkin. Ha accettato un taglio dell'ingaggio che passerà da 8 milioni a poco meno di 3 ma restano da discutere i bonus legati alle presenze, i contatti tra D'Amico e Novel sono proseguiti senza particolari problemi e Gasp potrà contare sulla Joya anche la prossima stagione. Vano l'ultimo tentativo del Boca che fino all'ultimo ha provato a convincere Paulo, ci ha provato anche l'allenatore Arruabarrena che lo ha chiamato nei giorni scorsi. Capitolo Pellegrini: l'agente attende una chiamata da parte del ds che fino ad oggi ha parlato solamente in alcune circostanze con il giocatore. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca. Lorenzo ha messo da parte eventuali proposte in Italia e all'estero e la sua volontà è stata chiara fin da subito: non vuole lasciare la Roma nell'anno del centenario. In attesa anche Mancini e Cristante. Riso la scorsa settimana ha incontrato D'Amico, nei prossimi giorni in programma altri contatti per definire gli accordi.

(Il Messaggero)