News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Guastadisegno ag. Soulé, allo scoperto tra scenari arabi e voci di mercato: "Così restiamo a Roma"

La penna degli Altri
di MatteoM
martedì, 30 giugno 2026 alle 8:44
soulé
Aggiungi come fonte preferita su Google
Soulé non ci sta a passare per un mercenario dopo aver giocato per mesi con il dolore della pubalgia. Ai soldi, dopotutto, ha sempre preferito la gloria che soltanto il campo sa restituire e celebrare.
Quella Champions che ha faticosamente conquistato ora vorrebbe giocarla da protagonista anche se la concorrenza a Roma aumenterà. Matias non vuole neppure essere considerato un freno per il piano plusvalenze del club. Così ha chiesto al proprio agente, Martin Guastadisegno, di fare chiarezza sul suo futuro: "Tutte le voci di offerte per lui non sono vere e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiutati. Di chiamate ne ho ricevute tante in queste settimane, ho parlato con diverse squadre, nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma. E se qualcuno da dentro fa uscire tutte queste voci, fa soltanto del male a Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto". In questa stagione l'argentino ha disputato 34 partite di fila in tutte le competizioni prima di fermarsi a metà febbraio. Aveva sopportato fatiche e fastidi, poi il suo corpo ha preteso uno stop. Nei 50 giorni al box la Joyita non è però rimasta a guardare: le sedute con i fisioterapisti di Trigoria da una parte, il lavoro a domicilio dall'altra; il lettino, la piscina e la palestra del Bernardini, poi un'ora al giorno di camera iperbarica, un'altra di pompa diamagnetica e 30-40 minuti di terapie manuali, senza dimenticare il pilates e gli esercizi di posturale, per un totale di 6-7 ore al giorno di allenamento al fine di ridurre drasticamente i tempi di recupero. Alla luce di tutto ciò, si aspettava forse una considerazione maggiore e non di finire nella lista dei sacrificabili per esigenze di bilancio. Soulé in questi giorni sente solo parlare di sé stesso come di una possibile plusvalenza. Le tentazioni dell'Al-Ahli e dell'Al-Diriyah? Gestibili. Alla porta del suo entourage non avrebbe bussato nessuno con convinzione, anche se pure dalla Germania qualcuno dei sondaggi li ha fatti. Soulé ha un costo residuo a bilancio di circa 15 milioni e nell'accordo dal trasferimento dalla Juve è previsto che i bianconeri incassino il 10% dalla sua futura rivendita. A conti fatti, la sua partenza anche per una cifra vicina ai 40 milioni non basterebbe a risolvere una volta per tutte la questione del settlement agreement con l'UEFA. La Roma dovrebbe ipoteticamente cedere due big. Qualcosa si sta muovendo per Pisilli, che vorrebbe restare e che il club vorrebbe tenere; Niccolò è uno dei pochi in grado di garantire una plusvalenza totale essendo un prodotto del vivaio. Nell'intero bilancio della stagione, da chiudere oggi, la società ha già inserito le cessioni di Saud, Baldanzi, Sangaré, Romano, Shomurodov, Coletta, Paredes, Plaia e Solbakken, per un totale di 22 milioni. Che vanno aggiunti ai 6 incassati dal Basilea per l'accordo al TAS sul caso Calafiori e ai 20 figli del patto tra Serie A e Img per una vecchia storia legata ai diritti tv internazionali. Se nella giornata di oggi la Roma non dovesse completare altre cessioni, porterebbe a Nyon un resoconto in difetto di almeno 50 milioni di plusvalenze. A quel punto riceverebbe una multa tra i 10 e i 15 milioni, il rischio però è che possa scattare anche una limitazione della lista UEFA per la stagione 2027-28 o un'eventuale restrizione sul mercato. Dipenderà dallo sforamento e dalle abilità diplomatiche della proprietà nel far pesare gli sforzi compiuti in questi anni. I fatti, in qualsiasi caso, dicono che la Roma ha accumulato un ritardo incredibile. E che non ha imparato dagli errori del passato.
(corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

ndicka costa davorio

Mondiali, Costa D'Avorio-Norvegia: Ndicka parte dalla panchina

giu 30, 17:57

Non è ancora iniziato il Mondiale di Evan Ndicka. Il difensore giallorosso, infatti, non è ancora sceso in campo nella manifestazione iridata a causa dell'infortunio non ancora smaltito procurato nel...

salah eddine trigoria

Calciomercato Roma, frenata per Salah-Eddine al Betis: non è una priorità del club spagnolo

giu 30, 17:45

Nella giornata di oggi si è registrato il forte interesse del Betis Siviglia per Salah-Eddine. Il laterale sinistro, che ha giocato in questa stagione in prestito al PSV, è in uscita dal club gialloro...

big massimo ascolto

MANGIANTE: "I Friedkin non cedono i big" - BALZANI: "Domani mi aspetto la prima offerta per Greenwood"

giu 30, 17:30

Il 30 giugno è arrivato e la Roma, nonostante un inserimento della Juventus per Svilar, ha blindato i suoi big. Nell'etere romano non mancano le riflessioni in merito. "I Friedkin non cedono i big" ha...

NOTIZIE POPOLARI
mile svilar

Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar: i giallorossi rifiutano l'offerta ufficiale da 40 milioni di euro bonus inclusi

giu 30, 11:11
svilar 2

Calciomercato Roma, contatto diretto con la Juventus per Svilar: per i giallorossi è una pedina fondamentale

giu 30, 9:51
dybala e gasp

Gasp vuole l'attacco da favola, due richieste a D'Amico: prendere Mason e rinnovare Paulo

giu 30, 8:20
dan ryan corbin friedkin

Roma, la speranza è di una multa dai 10 ai 12 milioni di euro

giu 30, 11:47
roma lazio el aynaoui

Mondiale, El Aynaoui elimina Malen ai calci di rigore: Marocco agli ottavi di finale. L'attaccante della Roma in panchina per tutto il match

giu 30, 7:15
collagepezzo

Su misura per Gasperini: 6 nomi (di fantasia) per il mercato della Roma (VIDEO)

giu 30, 11:39
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading