Gualtieri: "Sei un simbolo della città"

Nel corso della giornata Francesco Totti è stato sommerso dai tanti messaggi di auguri arrivati in privato e sui social da amici, tifosi, ex compagni, personaggi del mondo dello sport e non solo. La Roma gli ha dedicato un video di meno di un minuto con le sue migliori giocate, uno scatto spuntato sul profilo Instagram di Maradona che continua ad essere aggiornato dalla famiglia. […]

Anche il Sindaco Roberto Gualtieri lo ha omaggiato: "Per tanti romani sei stato e resti uno di famiglia, e oggi anche chi non ha mai tifato per te ti riconosce come un pezzo della storia di questa città". Gianni Infantino, presidente Fifa, non ha perso occasione per elogiarlo: "Per Roma sei più di un re, un re che viene dal popolo. Per gli Azzurri uno dei magnifici Campioni del Mondiale del 2006". […]

Da Aldair a Bruno Conti e Candela sono stati in tantissimi a pubblicare una foto con lui. Zago, eroe dello scudetto del 2001, gli ha fatto gli auguri e ha raccontato al Messaggero un divertente aneddoto che lo lega alla leggenda giallorossa: "Quando sono arrivato a Roma, i primi giorni di ritiro condividevo la camera con Francesco. Nel cuore della notte ha iniziato ad urlare ‘dammi la palla, dammi la palla’. Io mi sono spaventato e il giorno dopo ho chiesto a Vito Scala se fosse normale e mi ha spiegato che Totti spesso e volentieri parla mentre dorme. È successo altre volte ma ormai ero preparato". Un pensiero fisso il calcio, anche durante il sonno.

(messaggero)