Gualtieri: "Sei un simbolo della città"

Da oramai 5 anni a questa parte lo Stadio Olimpico è stato il teatro di serate rese magiche dalla presenza costante dei tifosi della Roma. 5 anni di stadio praticamente sempre - o quasi - sold out, ch...
Arriva finalmente il giorno. Oggi verrà infatti posta la parola fine all’iter amministrativo di approvazione per il nuovo stadio della Roma. Una data storica, che salvo sorprese, darà il via al conto...
LEGGO (F. BALZANI) - Gli auguri per il cinquantesimo di Totti e l’ultimo step per lo stadio di Pietralata. A metà tra passato e futuro, i tifosi della Roma durante questa sosta hanno concentrato le lo...
IL MESSAGGERO - Vincenzo Pincolini, 72 anni, è il primo preparatore della storia del calcio italiano ad aver firmato un contratto da professionista negli anni Ottanta. Un pioniere della materia che ha...
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