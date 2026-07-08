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Greenwood, fumata grigia: il costo e l'ingaggio i nodi. Ma Gasp predica fiducia

La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:16
greenwood
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Aspettando quelli musicali, il primo tormentone estivo a Roma è Greenwood. E la sensazione è che il ritornello sia destinato a suonare ancora un po', in attesa di scoprire il finale. [...] Chiariamo: i primi contatti tra Trigoria e l'entourage di Greenwood risalgono ormai a mesi fa e, se non un accordo, un'intesa di massima inizialmente sembrava raggiunta. Mason stesso aveva aperto alla destinazione, spingendo poi D'Amico a intavolare la trattativa diretta con il Marsiglia. Negli ultimi giorni, però, l'aria intorno a Greenwood è cambiata e, in modo particolare, la posizione del padre-agente. Complice la ricca proposta arrivata dal Fenerbahce (intorno ai 7 milioni netti all'anno, più una generosa commissione), l'agente di Greenwood sta provando a tirare sull'ingaggio, punto non negoziabile per la Roma. [...] Proprio di Greenwood, tra le altre cose, è stato chiesto conto ieri direttamente a Gasperini. Il tecnico era presente a un evento di Sky Sport a Milano e si è smarcato in modo agile su Mason: «Non è un giocatore della Roma», ha detto sorridendo. Un sorriso che lo ha accompagnato durante la serata, con Gasp che è sembrato piuttosto fiducioso: «Dopo la Champions, vogliamo restare protagonisti. La proprietà vuole migliorare e D'Amico è impegnatissimo su tutti i fronti per dare soddisfazione ai tifosi». [...] Un mercato, quello romanista, che si accenderà presto a detta di Gasperini: «Con D'Amico ci sentiamo molto, anche con i Friedkin il rapporto è diretto. Il Mondiale ha spostato un po' l'attenzione, dalla settimana prossima si entrerà nel vivo del mercato». E sui rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini: «Spetta al club parlarne, ma direi che siamo tutti contenti, giocatori compresi. Penso sia una questione di giorni». Così è, almeno per Celik e Dybala, con cui l'accordo è già raggiunto. Balla ancora mezzo milione tra Pellegrini e la firma, ma si arriverà a dama. Tutto fatto per l'approdo di Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile. [...]
(Corsera)

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