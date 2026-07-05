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Greenwood: entro martedì l'offerta all'OM

La penna degli Altri
di MV
domenica, 05 luglio 2026 alle 7:34
greenwood
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La data cerchiata in rosso è quella di martedì 7 luglio. [...] I Friedkin, infatti, stanno per scendere in campo con l'obiettivo di regalare l'inglese a Gasperini e di evitare la possibile mossa dell'Atletico Madrid, fin qui in realtà abbastanza tiepido sulla possibilità di farsi avanti concretamente in attesa di capire il futuro di Alvarez. La proposta giallorossa sarà di circa 45 milioni, bonus compresi. Tra la Roma e il giocatore l'accordo è stato trovato da tempo: un quadriennale da cinque milioni a stagione. Meno di quanto offriva il Fenerbahce, che ieri ha dovuto smentire con un comunicato le voci insistenti che volevano un ritorno di fiamma per l'attaccante. [...] A sinistra, resta stabile il gradimento per Diego Moreira dello Strasburgo considerato un crack dalla coppia D'Amico-Gasperini che già aveva cercato il belga ai tempi dell'Atalanta. [...]
(Gasport)

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