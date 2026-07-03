Greenwood, ballano cinque milioni. Dovbyk tra i partenti, dubbio Vaz

«Molto di ciò che saremo dipenderà da quello che faremo in attacco». Parole di Gasperini di un anno fa, ma ancora d'attualità. [...] E il primo regalo in quest'ottica può essere Greenwood, il talentuoso esterno in uscita dal Marsiglia. La trattativa tra i club è avanzata e il tecnico, ora in vacanza in Val Pusteria, spera di trovare Mason a Trigoria tra 10 giorni, quando il raduno darà il via alla preparazione. [...] Nelle ultime ore, i contatti tra i club si sono intensificati. Un lavoro di diplomazia che ha portato il Marsiglia a scendere dalla valutazione di 55 milioni di euro a quota 50 milioni, raggiungibili con bonus. [...] A Trigoria avevano preventivato una prima mossa da 40 milioni, con l'aggiunta di qualche bonus. La sensazione è che a 45 milioni si possa chiudere. [...] Tra i motivi per fare in fretta, però, c'è anche il rischio di inserimenti da parte di altri club. L'interessamento del Fenerbahce è noto, così come il ricco stipendio (da oltre 6 milioni all'anno) che i turchi offrono a Mason. [...] Anche l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni, senza però al momento muovere passi concreti. [...] Gasperini, infatti, ha chiesto due esterni titolari, ma l'acquisto di una seconda ala è legato all'uscita di Soulé. C'è poi da ragionare sul vice-Malen. Donyell sarà il punto fermo lì davanti, ma con tre gare a settimana va trovata un'alternativa di livello e quelli in rosa, Dovbyk e Vaz, per motivi diversi non convincono. Per l'ucraino, già dall'estate scorsa, la Roma ha chiesto a un agente di recapitare offerte. [...] Per non generare minusvalenza, a Trigoria devono incassare una cifra intorno ai 20 milioni. Al suo posto, sono diversi i profili che sono stati proposti a D'Amico. Tra questi anche Tresoldi, italo-tedesco che piace ma che il Bruges valuta 30 milioni. [...] Rimane poi da stabilire il futuro di Robinio Vaz. L'investimento fatto a gennaio va fatto fruttare, dandogli spazio o mandandolo in prestito. Ultimi, non per importanza, Dybala e Pellegrini. I loro rinnovi, come quello di Celik, sono ormai in dirittura d'arrivo. Per la Joya sono stati limati gli ultimi dettagli e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni, spostando la scadenza contrattuale al 30 giugno del 2027. Ieri, invece, dopo i contatti telefonici, D'Amico e Pocetta (agente di Lorenzo) si sono incontrati, gettando basi concrete per il prolungamento di Pellegrini.

(Corsera)