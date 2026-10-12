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Gollini, ritorno due anni dopo: "Ricompensa: la ruota gira"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Gollini
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Senza Svilar, in tanti avevano paura. Ed invece Pierluigi Gollini ha dimostrato di essere ancora un portiere vero. E di poterci stare, senza grandi rimpianti. Belle le due parate su Paz, ottime un paio di uscite basse in anticipo sull’avversario. Insomma, il fatto di non giocare una partita di campionato da due anni non gli ha lasciato addosso la ruggine. «Certo, non giocare da così tanto tempo lo sente chiunque – ha detto il portiere giallorosso a fine gara – Non era facile, la partita l’ho giocata in settimana a livello di testa. Questa per me è una ricompensa, quando uno si comporta da professionista alla fine la ruota gira». […]
E l’ultimo pensiero è proprio per Svilar: «Mile ha tante qualità, stia tranquillo e pensi solo a recuperare al massimo, lo aspettiamo tutti. Abbiamo un ottimo rapporto, gli voglio bene, lui è un grande uomo. Io sono qui per dare una mano alla Roma quando ce n’è bisogno». […] Come ieri, appunto. E come succederà nelle prossime otto partite, tra campionato e Champions League. Da ieri, però, in casa giallorossa sono tutti più sereni…
(Gasport)

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