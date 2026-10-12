Gollini, ritorno due anni dopo: "Ricompensa: la ruota gira"

Un altro pareggio. E il sapore è lo stesso del 2-2 con l’Inter. La Roma ha fatto il salto, l’esame non solo è superato ma è di quelli che aumentano fiducia e autostima. Il mese di fuoco è iniziato sen...
È quasi un peccato partire dalle polemiche, perché lo 0-0 tra Como e Roma — il primo di tutta la Serie A — almeno fino al minuto 8 della ripresa è stata una partita di livello europeo, simile a quelle...
Lui alla fine ha chiesto scusa a tutti, Gasp invece spera solo che nessuno (leggi giudice sportivo) calchi la mano. Insomma, l’espulsione di ieri di Donyell Malen ha lasciato ovviamente il segno, anch...
Chi se lo sarebbe aspettato che a confezionare il primo 0-0 del campionato sarebbero stati Fabregas e Gasperini, due allenatori nati per attaccare? Nel turno in cui Allegri ne ha fatti 3... Ma il calc...
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