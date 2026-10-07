Giannini: «Konè sa come spezzare il gioco. Ora può decidere anche con i gol»

Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando di Manu Kone e di COmo-Roma. Le sue parole:

Como-Roma si deciderà a centrocampo?

«La squadra di Fabregas ha un gioco prettamente "spagnolo", basato sul possesso di palla e una fitta rete di passaggi. Ed è proprio nelle corde dei giallorossi spezzare il gioco avversario e avviare la ripartenza. Può essere davvero questa la chiave del match, la Runa col pressing alto sui portatori di palla potrebbe conquistare palloni preziosi e trasformarli in occasioni da gol».

Uno degli interpreti migliori nell'uno contro uno è proprio Koné.

«Ma lui è diventato ormai un giocatore molto importante per il gioco di Gasperini e gli equilibri della Roma. Peraltro Koné ora si è pure completato: era già bravo nell'interdizione e nel fraseggio con i compagni, con la doppietta all'Inter è diventato pericoloso anche in area di rigore. E adesso toccherà a lui cercare il gol anche a Como, in una gara importante come quella contro i nerazzurri. La parentesi in nazionale durante la sosta gli ha dato ancor più forza».

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(gasport).