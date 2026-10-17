News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasperini e De Rossi: un rapporto speciale oltre l'età e le bandiere

La penna degli Altri
di FedericoL
roma genoa gasperini de rossi 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il calcio, a volte, cancella i segni del tempo e azzera le distanze. Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi è un esempio ambientato alle latitudini di Roma di come il campo possa unire generazioni diverse attraverso il rispetto reciproco e la passione per il gioco. Un legame che somiglia pure a un passaggio di testimone silenzioso, destinato però a realizzarsi pienamente molto più in là. Perché tra i due tecnici di Roma e Genoa, stasera avversari, esiste un filo invisibile oltre i 25 anni di differenza e le maglie che rappresentano: a unirli è proprio la stima sincera, nata negli stadie cresciuta attraverso parole di grande rispetto. (...) Il loro rapporto speciale è iniziato quando Daniele era ancora un giocatore a fine carriera e chiedeva a Gian Piero di poter osservare i suoi segreti, i suoi allenamenti. da allora, le loro strade si sono incrociate in modo suggestivo. Il piemontese Gasperini è diventato un leader indiscusso in quella città che ha segnato il passato recente e viscerale di Daniele (e dove vivono sua moglie e i suoi figli). E De Rossi, del resto, oggi siede sulla panchina di quel Genoa che storicamente ha consacrato il calcio "gasperiniano": ecco perché i due allenatori continuano a riconoscersi come "fratelli" nella folla e a parlarsi a distanza interpretando la tradizione allo stesso modo. (...) E così, riportando indietro le lancette del tempo, non può stupire lo scambio di affettuosità tra i due attraverso dichiarazioni pubbliche. «Per lui ho una stima enorme - disse Gasp pochi giorni dopo l'esonero di De Rossi da parte della Roma. Nell'ultima partita che ha giocato da calciatore qui a Bergamo mi aveva detto di volere diventare allenatore e se poteva venire da me a vedere qualche allenamento, io gli ho risposto che le porte per lui erano sempre aperte. Lo ammiro molto, anche per quello che ha fatto alla Roma. Lì ha rimesso il calcio davanti a tutto». E De Rossi, in un periodo di difficoltà di Gasp, invece commentò: «Se arriviamo a discutere un allenatore come lui non possiamo più parlare di calcio. Lui, con il tempo che ha avuto a disposizione a Bergamo, ha fatto cose incredibili. A Roma non avrà forse lo stesso tempo ma può alzare il livello. È tra i migliori in assoluto e io ho rubato un po' delle sue idee». (...)
(gasport)
DE ROSSIGasperiniroma-genoa

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

José Mourinho è tornato sulla sfida di Champions League contro la Roma durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro il Siviglia. L'allenatore del Real Madrid ha commentato la...

roma udinese stadio olimpico tifosi 3

Roma-Genoa, attesi oltre 63mila tifosi all'Olimpico: cancelli aperti alle 18:45

La Roma si prepara a tornare in campo allo Stadio Olimpico dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Oggi, alle 20:45, i giallorossi affronteranno il Genoa nella settima giornata di Ser...

daniele de rossi genoa

Roma-Genoa, i convocati di De Rossi: torna Amorim

Daniele De Rossi si prepara a tornare all'Olimpico questa sera per affrontare la Roma. Il tecnico del Genoa, a poche ore dal match, ha diramato la lista dei convovati: le buona notizie arrivano da Amo...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Koné speriamo di recuperarlo prima della sosta, ha una lesione di primo grado. Dybala già dalla prossima settimana può rientrare. Con il Real sul 3-2 c'è stato il contraccolpo psicologico. La rosa va allargata" (VIDEO)

Zarrella

Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

Screenshot 2026-10-16 213943

Real Madrid: Mourinho festeggia con un pizza dopo la vittoria sulla Roma (FOTO)

kone real

Lesione di primo grado per Koné: possibile rientro prima della sosta. Solo affaticamento per Dybala, salta il Genoa

maicon roma toro

Maicon: "A Roma c'è il derby più sentito. Con quella squadra avremmo potuto vincere. Mi chiamò Sabatini" (VIDEO)

Doumbia

Calciomercato Roma, dal Portogallo: giallorossi ancora sulle tracce di Doumbia. Ci sono anche Juve e Newcastle

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading