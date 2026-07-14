Gasperini alla Roma «Adesso acceleriamo». Pressing su Moreira

Da adesso ci saranno accelerazioni importanti». Una promessa, una speranza e una richiesta: c'è un po' di tutto nelle parole di Gasperini a Rai Radio 1, nel giorno in cui a Trigoria ha dato il via alla nuova stagione della Roma. [...]

Gasp comunque rimane fiducioso, almeno così appare in pubblico, ma ha specificato le sue richieste sul mercato e attende che si passi ai fatti: «I Friedkin arriveranno nelle prossime ore e la loro presenza sarà fondamentale, il mercato è fatto di decisioni immediate. Dobbiamo dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti». [...]

Al lavoro per fornire quelle risposte al romanisti ce D'Amico. Il ds, che ieri pomeriggio ha seguito il primo allenamento della squadra, continua a lavorare su tre piste: Moreira, Tresoldi e Garnacho. Obiettivi reali, per i quali sarà necessario attendere da una parte e essere tempestivi dall'altra. Ecco allora che anche D'Amico potrà giovare della presenza dei Friedkin.

L'accelerata può arrivare presto su Moreira. Esterno mancino, utile sia a centrocampo che in attacco, è valutato dallo Strasburgo 40 milioni di euro, ma a Trigoria sperano di abbassare questa richiesta. Magari sfruttando i colloqui per Garnacho con il Chelsea, che condivide la proprietà con i francesi. D'Amico ha proposto un prestito con diritto di riscatto per l'argentino, da Londra per ora non aprono, ma ieri Xabi Alonso ha confermato: «Garnacho è in uscita, speriamo di trovare una soluzione che accontenti tutti». Infine per Tresoldi, che ha già aperto alla destinazione, c'è da aspettare l'uscita di Dovbyk. A proposito di attese, si prolunga quella per il rinnovo di Pellegrini. Le parti sono in continuo contatto, la distanza maggiore, al di là delle cifre, rimane sulla durata. Lorenzo, che intanto lavora con un fisioterapista per recuperare da un problema muscolare, vorrebbe un triennale, la Roma gli offre un biennale. [...]

(Corsera)