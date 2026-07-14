News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Gasperini alla Roma «Adesso acceleriamo». Pressing su Moreira

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:52
moreira strasburgo
Aggiungi come fonte preferita su Google
Da adesso ci saranno accelerazioni importanti». Una promessa, una speranza e una richiesta: c'è un po' di tutto nelle parole di Gasperini a Rai Radio 1, nel giorno in cui a Trigoria ha dato il via alla nuova stagione della Roma. [...]
Gasp comunque rimane fiducioso, almeno così appare in pubblico, ma ha specificato le sue richieste sul mercato e attende che si passi ai fatti: «I Friedkin arriveranno nelle prossime ore e la loro presenza sarà fondamentale, il mercato è fatto di decisioni immediate. Dobbiamo dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti». [...]
Al lavoro per fornire quelle risposte al romanisti ce D'Amico. Il ds, che ieri pomeriggio ha seguito il primo allenamento della squadra, continua a lavorare su tre piste: Moreira, Tresoldi e Garnacho. Obiettivi reali, per i quali sarà necessario attendere da una parte e essere tempestivi dall'altra. Ecco allora che anche D'Amico potrà giovare della presenza dei Friedkin.
L'accelerata può arrivare presto su Moreira. Esterno mancino, utile sia a centrocampo che in attacco, è valutato dallo Strasburgo 40 milioni di euro, ma a Trigoria sperano di abbassare questa richiesta. Magari sfruttando i colloqui per Garnacho con il Chelsea, che condivide la proprietà con i francesi. D'Amico ha proposto un prestito con diritto di riscatto per l'argentino, da Londra per ora non aprono, ma ieri Xabi Alonso ha confermato: «Garnacho è in uscita, speriamo di trovare una soluzione che accontenti tutti». Infine per Tresoldi, che ha già aperto alla destinazione, c'è da aspettare l'uscita di Dovbyk. A proposito di attese, si prolunga quella per il rinnovo di Pellegrini. Le parti sono in continuo contatto, la distanza maggiore, al di là delle cifre, rimane sulla durata. Lorenzo, che intanto lavora con un fisioterapista per recuperare da un problema muscolare, vorrebbe un triennale, la Roma gli offre un biennale. [...]
(Corsera)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

roma lazio ryan friedkin

Ryan Friedkin arriva a Trigoria: confronto con Gasperini e mercato al centro dell’incontro

lug 14, 10:29

Anche Ryan Friedkin ha raggiunto Trigoria. Come riportato da Il Romanista, il vicepresidente giallorosso è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in programma un confronto con Gian Pier...

summerville

Calciomercato Roma, agenti di Summerville nella Capitale, oggi possibile incontro. Mendes lavora anche sul fronte Garnacho

lug 14, 10:19

Prosegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli agenti di Crysencio Summerville sono già arrivati nella Capitale e nella giornata di oggi potrebbe andare...

eaa Mattia Scala

Roma Primavera, Mattia Scala è il nuovo allenatore: firma fino al 2028

lug 14, 10:08

La Roma ha ufficializzato il nuovo allenatore della Primavera. Sarà Mattia Scala a guidare la formazione Under 20 giallorossa nella stagione 2026-27, raccogliendo l’eredità di Federico Guidi. Il tecni...

NOTIZIE POPOLARI
photo_5798555696617343776_y

Calciomercato Roma, quanti esuberi: in 5 col foglio di via in mano

lug 13, 15:19
images (15)

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: la formula per Garnacho

lug 13, 15:01
nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma: raggiunto l'accordo con Tresoldi. Contratto fino al 2031. Si cerca l'intesa con il Bruges

lug 13, 10:44
manu kone 1

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United prepara l'affondo per Koné. Pronta una maxi offerta

lug 13, 10:42
crysencio summerville

Calciomercato Roma, oggi l'incontro con gli agenti di Summerville: "Sono già a Roma"

lug 14, 8:32
nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma, affondo su Tresoldi: "È stato bloccato"

lug 14, 00:07
VAI AL CANALE
Foto
Primo allenamento stagione 2026/27

Primo allenamento stagione 2026/27

Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Loading