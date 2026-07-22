Gasp riparte con le doppie sedute: domani nuovo test con il Trastevere

Archiviato il giorno di riposo concesso da Gasperini ieri la Roma è tornata a lavorare sotto al caldo di Trigoria.

Allenamento pomeridiano mentre da oggi ripartiranno le doppie sedute poi domani alle 18 ci sarà il secondo test amichevole contro il Trastevere, squadra che milita in Serie D. Domenica la partita col Cannes. Il programma del ritiro è molto simile a quello dell'anno scorso. La squadra alle 8 inizia la prima sessione caratterizzata da lavoro atletico, corsa e giri all'interno del centro sportivo. Poi verso le 11 i giocatori si spostano in palestra. Nel tardo pomeriggio si ritorna in campo, ma cambia la tipologia di allenamento: più lavoro col pallone, schemi e partitelle. In attesa del rientro in gruppo di Vaz che accelera i tempi e dovrebbe esserci per il Galles oggi torneranno in gruppo Malen e Ndicka. Entrambi reduci dal Mondiale che il secondo ha vissuto dalla panchina. Evan si era infortunato nel derby di fine maggio, è stato convocato ma non è sceso in campo in nessuna delle quattro partite giocate dalla Costa D'Avorio. Oggi effettuerà dei controlli, ma a due mesi di distanza le sue condizioni non preoccupano. Il 30 luglio, invece, torneranno El Aynaoui e Salah-Eddine, entrambi in tempo per la seconda parte del ritiro. Qualche giorno dopo nel Regno Unito è atteso anche Koné, l'ultimo romanista ad aver abbandonato la Coppa del Mondo. La sua presenza, però, è legata al mercato. Il Manchester United è in pressing e il futuro è un rebus.

(Il Messaggero)