Fiorentina, ora tutto sugli esterni offensivi: Soulé della Roma strada possibile. La Viola si è informata con il suo entourage

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Roma. Dopo aver atteso i giallorossi, l'argentino ora è a un passo dall'Aston Villa. Sfuma un altro obiettivo per l'attacco della Roma. Alejandro Garnac...
È Il giorno di Malen e di N'Dicka, I primi due nazionali di rientro a Roma dopo Il Mondiale. Prima di tutti in città avrebbe fatto capolino Celik, fuori alla fase a gironi con la sua Turchia, ma anzi...
Il pilota dell'aereo mandato sulla pista di Rotterdam è rimasto per ore in attesa che s'imbarcasse l'acquisto da 50 milioni della Roma, il colpo da vetrina per la nuova Champions. Solo che Crysencio...
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