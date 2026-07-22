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Fiorentina, ora tutto sugli esterni offensivi: Soulé della Roma strada possibile. La Viola si è informata con il suo entourage

La penna degli Altri
di MatteoM
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 8:46
Soulé
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L'obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdì.
La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte e Grosso si sta arrangiando con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra, ma in quel ruolo servono almeno quattro interpreti. [...] I nomi rimbalzano impazziti. Si è passati da Garnacho a situazioni più percorribili.  Così come è stato offerto Dejan Kulusevski, fedelissimo di Paratici che ne conosce pregi e difetti, tra cui una fragilità fisica che ne ha frenata la carriera. L'idea Soulé è invece da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park. La Fiorentina si è informata con l'entourage dell'esterno della Roma. Che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane. Situazione da monitorare con grande attenzione. [...] 
(La Nazione)

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