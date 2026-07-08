Gasp è già carico: "Si entra nel vivo"

L'affare Greenwood è ormai una partita di scacchi, di quelle lente, un po' noiose nelle quali tra una mossa e l'altra passa tanto. L'ultima l'ha fatta il padre agente, Andrew, che sa benissimo di avere tra le mani una gallina dalle uova d'oro anche perché ormai ogni trasferimento è sinonimo di guadagno per i procuratori. Nonostante i diversi colloqui tra Gasperini e Mason e un accordo verbale già trovato, ora la volontà è quella di provare a cambiare le carte in tavola alzando le richieste sull'ingaggio. [...] Dall'Arabia qualche proposta sta arrivando ma lui vorrebbe rimanere in Europa. [...] I Friedkin, però, non intendono partecipare ad aste ed è questo l'ultimo messaggio inviato. Una volta trovato l'accordo totale col giocatore, verrà inviata l'offerta al club francese. Una dead line ancora non è stata fissata e nel mercato sarebbe sbagliato metterla, ma di certo la Roma non aspetterà un altro mese e spera di non subire nuovi giochi al rialzo. [...]E ieri Gian Piero ai microfoni di Sky Sport si è presentato sorridente, nessuna frecciatina lanciata e con una battuta proprio su Greenwood: «Non è un giocatore della Roma (ride, ndc)», poi aggiunge: «Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo. Sono state vacanze miste, con tanto lavoro e tanti pensieri alla prossima stagione. Sicuramente dopo aver centrato la Champions, vogliamo essere protagonisti e fare bene. Ma è ancora presto». I contatti con i Friedkin e D'Amico (anche lui a Milano con l'allenatore) sono continui: «Ci sentiamo molto, i Mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Dalla prossima settimana si entrerà nel vivo. Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona base, un gruppo solido e competitivo. L'obiettivo della proprietà è di migliorare il più possibile, cercheremo di lavorare, soprattutto D'Amico che è impegnatissimo su tutti i fronti per dare una soddisfazione ai tifosi». [...] In attesa dei nuovi acquisti, Gasp potrà continuare a godersi per un'altra stagione Dybala. Tutto definito per il rinnovo che sarà di un anno con opzione per il prolungamento, la trattativa iniziata da Massara (che da ieri è il nuovo capo dell'area tecnica della Juventus) è stata poi conclusa da D'Amico. E a proposito di ex ds giallorossi: Ghisolfi - ora al Sunderland - ha chiesto informazioni per Soulé. Matias rimane in vendita, ma serve un'offerta da almeno 30 milioni.

(Il Messaggero)