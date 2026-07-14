Gasp detta le regole

Adesso basta parole, servono fatti. Gasperini ha scelto il primo giorno della nuova stagione per lanciare il messaggio più forte possibile: la Roma deve cambiare passo, subito. Perché il tempo degli studi e delle riflessioni è finito. «Da oggi inizia il vero mercato, dobbiamo accelerare per stare al passo delle altre squadre», ha detto a Radio Anch'io sport. Una frase che suona come un richiamo alla proprieta, alla dirigenza e a tutta la macchina giallorossa. Il tecnico ha parlato con lucidità, ma anche con la consapevolezza di chi sa che i prossimi giorni indirizzeranno la stagione. Il messaggio è chiaro: per costruire una Roma competitiva servono decisioni rapide. Ecco perché Gasp ha indicato anche la figura chiave di questa fase. «Sarà fondamentale la presenza della proprietà perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. Il suo sbarco sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti».

Un invito diretto a Ryan Friedkin, sbarcato ieri nella Capitale, chiamato a dare il via libera alle operazioni sulle quali D'Ainico sta lavorando con maggiore intensità: Garnacho e Moreira. L'argentino è ormai ai margini del Chelsea e ieri Xabi Alonso ha confermato che lascerà il club. La Roma vuole sfruttare il momento per anticipare la concorrenza, forte anche della volontà del giocatore di vestire il giallorosso e condividere il campo con Dvbala. Sul tavolo c'è anche Moreira. Il belga appartiene allo Strasburgo, società che condivide la stessa galassia del Chelsea, e proprio questo particolare rende tutt'altro che impossibile immaginare una doppia operazione. La Roma è pronta a investire subito 35 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, per poi chiedere una formula meno pesante nell'immediato (prestito con riscatto) per Garnacho. [...]

Per comprare, però, bisognerà anche vendere. E se Soulé continua a essere seguito da Sunderland e Fulham, è Koné il nome destinato ad animare il mercato internazionale. United e Liverpool osservano con attenzione il centrocampista france-se, mentre Gasp di fatto ha confermato la possibile uscita: «Mi auguravo e mi auguro che l'arrivo in Champions sia sufficiente per tenere i giocatori, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali». Il valore di Koné? Non meno di 60 milioni di euro. I40 milioni proposti dall'Atletico Madrid non bastano. Anche perché la Roma asper-terà la conclusione del suo Mondiale prima di prendere qualsiasi decisione. [...]

(Corsport)