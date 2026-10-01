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Gasp aspetta i nazionali per preparare il tour de force

La penna degli Altri
di MV
gasperini
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Da Como a Udine: non una gita per tagliare a metà il Nord Italia, ma i due estremi del percorso della Roma a ottobre. Nel mese appena iniziato, dall'11 al 31, Gasperini è atteso dal primo tour de force stagionale. Sette partite, tra Serie A e Champions League, una ogni tre giorni. [...] Il campionato della Roma, infatti, ripartirà domenica prossima al Sinigaglia. Ottanta ore più tardi, all'Olimpico ci sarà il ritorno di Mourinho. Una sfida proibitiva per la Roma che cerca punti in Champions, dopo il pari col Fenerbahce. [...] Ecco perché sarà fondamentale, tra gli altri, il recupero di Pellegrini, l'unico ancora in attesa dell'esordio. Il mese, poi, sarà chiuso dalle trasferte a Napoli prima e, come detto, Udine poi, intervallate dal turno infrasettimanale di Serie A con la sfida casalinga al Cagliari. [...] Proprio contro le grandi, negli ultimi anni, la Roma ha fatto fatica a raccogliere soddisfazioni. Il diritto a sognare per i tifosi romanisti passerà dal rendimento della squadra in questo genere di sfide. [...]
(Corsera) 

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