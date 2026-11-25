La notte al Parco dei Principi è racchiusa nella lettera "G": quella di Gian Pieroquella del gioco e del genio. Ed la lettera che stasera lavorrebbe scrivere a caratteri cubitali. Perché il tecnico avanza senza paura verso la sfida colcon un duplice obiettivo: muovere la classifica di Champions League che finora ha restituito meno di quanto seminato. "Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite. Questa è la dimensione della Champions - sottolinea il tecnico-. Puoi anche fare delle prestazioni molto importanti come contro Real e Manchester, però poi ci sono gli episodi e in campo ci sono i migliori giocatori del mondo, che possono essere determinanti”. (...) E Gasp che si prepara ad orchestrare i suoi in piedi a bordocampo per tutto il match, spera che i suoi piani tattici portino al risultato sperato: "È chiaro che in gare di questo tipo devi avere più di una soluzione, anche perché non abbiamo dei parametri di altre gare giocate contro di loro - conclude l'allenatore -. Saranno importanti la personalità con cui giocheremo, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità”. (...)