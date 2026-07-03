Friedkin, 100 milioni per una Roma al top. Tutto su Greenwood

L'offerta è pronta: 45 milioni bonus compresi. L'attaccante dei sogni è sempre lui, Mason Greenwood, prima scelta per il nuovo attacco di Gian Piero Gasperini. [...] E l'operazione sull'asse Roma-Marsiglia vuole essere il primo passo eclatante di un piano strategico internazionale da 100 milioni di euro: tanto i Friedkin sono disposti a investire per una Roma al top in vista della Champions. Sull'inglese c'è il Fenerbahce che non molla e c'è l'inserimento dell'Atletico Madrid che incalza, ma nell'imminente nuovo summit operativo per il mercato in entrata tra i Friedkin, Gasp e il ds Tony D'Amico non si lascerà nulla al caso, perché il tempo stringe e il tecnico vorrebbe poter disporre dei rinforzi in coincidenza con il raduno del 13 luglio a Trigoria per accorciarne i tempi d'inserimento in gruppo. [...] L'interferenza dell'Atletico per Greenwood non è da sottovalutare, ma l'allenatore e la Roma restano fiduciosi, dal momento che il giocatore ha già trovato l'intesa con i giallorossi per un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con lo stipendio destinato a crescere negli anni successivi. Occorrerà adesso trattare con l'OM per avvicinare l'offerta alle richieste del club francese. Che continua a chiedere 50 milioni più altri 5 di bonus, mentre l'idea del club giallorosso è quella di presentare un'offerta da 45 milioni bonus compresi con pagamenti dilazionati e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore: nel weekend la trattativa dovrebbe entrare nel vivo. [...] Ormai irraggiungibile Crysencio Summerville del West Ham, in evidenza al Mondiale con l'Olanda, il club è alla ricerca di un elemento altrettanto efficace e sta pensando ad Alejandro Garnacho del Chelsea, un profilo di qualità superiore rispetto ai vari Tel, Godo, Sauer e Godts, gli ultimi nomi accostati alla Roma per quel ruolo chiave. La società ha chiesto già informazioni ai Blues e l'idea sarebbe quella di prendere l'argentino in prestito. Per completare il reparto offensivo, inoltre, Gasp avrebbe bisogno di un vice-Malen che possa garantire un buon numero di gol. E nelle ultime ore ha preso consistenza l'ipotesi Nicolò Tresoldi del Bruges per rimpiazzare appena possibile Artem Dovbyk destinato al Genoa. [...] Nella lista del tecnico, c'è anche l'argentino Nahuel Molina proprio dell'Atletico Madrid (mentre è scemata la pista che portava a Dodò della Fiorentina). Oggi il quadro sarà più chiaro su tutti i fronti e la Roma è pronta ad accelerare: per Greenwood, intanto, e per 100 milioni di motivi …

(Gasport)