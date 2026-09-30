Il Parma ha esonerato il 3lenne Carlos Gesta e così un altro spagnolo, Cesc Fabregas, con i suoi 39 anni, è diventato l'allenatore più giovane della Serie A. Gian Piero Gasperini- dasse 1958, prossimo ai 69 anni, li compra il 26 gennaio 2027 - è per contro il tecnico più anziano, Spalletti e Sarri sono del 1959. Tra Fabregas e Gasperini scorrono quasi trent'anni. Sotto questo aspetto, Como-Roma provocherà un cortocircuito anagrafico, generazionale. (...) Centrocampistl simili Gasperini, al Pescara per un quinquennio, tra il 1985 e il 1990, era un centrocampista... alla Fabregas, un regista bravo sia in costruzione sia in interdizione. Gasp teneva insieme il Pescara galeoniano, ne scandiva i tempi. (...)

(gasport)