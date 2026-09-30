Fabregas-Gasp: il più giovane e il più anziano

L'ex attaccante della Roma, Daniel Osvaldo, è ancora ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico. Le condizioni dell'ex calciatore sono state chiarite direttamente dalla sua fami...
La maxi sosta prosegue e Gian Piero Gasperini lavora a Trigoria con i calciatori non chiamati dalle rispettive nazionali. Il ritorno in campo dei giallorossi è fissato per l'11 ottobre, nella complica...
Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già...
Da lunedì 28 la parte del leone la fa lo stadio della Roma. Ma il quadrante di Pietralata è forse l'area di Roma su cui più di altre le istituzioni stanno puntando per farne un nuovo fulcro della citt...
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