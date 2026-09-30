News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Fabregas-Gasp: il più giovane e il più anziano

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 7:38
gasperini fabregas
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Parma ha esonerato il 3lenne Carlos Gesta e così un altro spagnolo, Cesc Fabregas, con i suoi 39 anni, è diventato l'allenatore più giovane della Serie A. Gian Piero Gasperini- dasse 1958, prossimo ai 69 anni, li compra il 26 gennaio 2027 - è per contro il tecnico più anziano, Spalletti e Sarri sono del 1959. Tra Fabregas e Gasperini scorrono quasi trent'anni. Sotto questo aspetto, Como-Roma provocherà un cortocircuito anagrafico, generazionale. (...) Centrocampistl simili Gasperini, al Pescara per un quinquennio, tra il 1985 e il 1990, era un centrocampista... alla Fabregas, un regista bravo sia in costruzione sia in interdizione. Gasp teneva insieme il Pescara galeoniano, ne scandiva i tempi. (...)
(gasport)

APPENA ARRIVATO

osvaldo 2025

Osvaldo, la famiglia fa chiarezza: "Sono circolate alcune falsità"

set 30, 10:20

L'ex attaccante della Roma, Daniel Osvaldo, è ancora ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico. Le condizioni dell'ex calciatore sono state chiarite direttamente dalla sua fami...

gasperini

Roma, niente amichevoli: ipotesi test in famiglia con la Primavera

set 30, 10:04

La maxi sosta prosegue e Gian Piero Gasperini lavora a Trigoria con i calciatori non chiamati dalle rispettive nazionali. Il ritorno in campo dei giallorossi è fissato per l'11 ottobre, nella complica...

Romano-Italia-Belgio-per-calcio

La carta Massara: Romano è in cima alla lista della Juve

set 30, 8:36

Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già...

stadio-pietralata-dallalto

Trasporti, verde e hi-tech, la rivoluzione di Pietralata: «Sarà il luogo del futuro»

set 30, 8:29

Da lunedì 28 la parte del leone la fa lo stadio della Roma. Ma il quadrante di Pietralata è forse l'area di Roma su cui più di altre le istituzioni stanno puntando per farne un nuovo fulcro della citt...

NOTIZIE POPOLARI
totti

Totti, il retroscena sull'acquisto di Pastore: "Provai a difendere Di Francesco, ma non potevo decidere nulla"

set 29, 11:08
big massimo ascolto

MAGLIARO: "Stadio? Già per Natale può arrivare il progetto esecutivo" - BALZANI: "Darà una spinta in più ai Friedkin ma non credo che la Roma possa diventare come i top club europei"

set 29, 18:14
manchester city

Manchester City, la Premier League conferma tutte le accuse: "Accordi fittizi per oltre 900 milioni di sterline". Il club annuncia il ricorso (COMUNICATO)

set 29, 18:14
exclusive-as-roma-27-28-home-kit-to-pay-tribute-to-football-club-di-roma

As Roma: la maglia Home 27-28 un omaggio al Roman Football Club. Sarà rosso scuro con dettagli dorati

set 29, 17:18
images (66)

Calciomercato Roma: c'è anche van Bommel per l'attacco

set 29, 12:30
6e8c7005-7ca0-47e5-a8c5-46021b4f94fe

Calciomercato Roma, il retroscena: Kayode poteva essere giallorosso nel gennaio del 2025

set 29, 15:26
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading