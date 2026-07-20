Dybala subito in gran spolvero, Dovbyk: due gol. Angelino fatica

I gol di Artem Dovbyk, ma soprattutto un Paulo Dybala in gran forma. Nel 6-0 inflitto dalla Roma ieri in amichevole alla squadra Primavera è stata la stella argentina a prendersi la scena. (...) Al 28' il vantaggio grazie a un colpo di testa ravvicinato di Dovbyk. Dodici minuti e arriva il raddoppio firmato Soulé grazie a un assist al bacio della Joya. Che ha realizzato il tris guadagnandosi e andando a realizzare un rigore. Poco dopo è stato Cristante a calare il poker, ma a prendersi gli applausi è ancora Dybala con un gran gol in mezza girata. Infine la doppietta di Dovbyk a chiudere la gara contro la squadra di Mattia Scala in cui sono apparsi in buona forma anche Hermoso e Wesley. In ritardo, invece, Angelino sempre più in bilico.

(gasport)