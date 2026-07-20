Dybala subito in gran spolvero, Dovbyk: due gol. Angelino fatica

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Non solo Endrick e Garnacho. Tra i profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo spunta anche quello di Ibrahim Mbaye, talento classe 2008 del Paris Saint-Germain. Secondo quanto rip...
Alejandro Garnacho sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, ma la volontà del giocatore resterebbe quella di approdare alla Roma. È quanto riportato dal giornalista Niccolò Santi, che su X scrive...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un giorno di riposo dopo la domenica trascorsa in famiglia. Gasperini ha dato appuntamento ai giallorossi alle 18 di domani al Fulvio Bernardini per riprendere la preparazion...
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