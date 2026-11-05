Dybala spera: oggi il provino decisivo. Rensch a rischio lesioni, Gollini migliora

Dybala spera: oggi il provino decisivo. Rensch a rischio lesioni, Gollini miglioraLa penna degli Altri
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Coppe Europee? Tifa con noi!
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Stanchezza, infortuni e rosa corta: per Gasperini è una corsa a ostacoli
C'è un problema a monte, che impedisce alla Roma di lanciarsi con lo stesso ritmo su tutti i suoi obiettivi, in primis il campionato e poi la Champions. (...) Ma come si può se si fanno male così tant...
Difesa sotto attacco
Ma possibile che tutto il problema sia riconducibile solo all’assenza di Mile Svilar? Diciamo che il portierone belga ha inciso quando c’era e ha deciso quando è mancato: prima che Svilar si mettesse...
Soulé non ha più limiti: ora brilla anche in Europa
IL TEMPO (LORENZO PES) - Non chiamatelo «Joyita». La Roma torna da Manchester con tanti interrogativi e alcune certezze, tra cui una che può far ben sperare per il futuro. Matias Soulé è una realtà. Q...