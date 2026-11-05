Dybala spera: oggi il provino decisivo. Rensch a rischio lesioni, Gollini migliora

Mettersi alle spalle le amarezze di Champions per rituffarsi in un campionato che la vede assoluta protagonista. La Roma, sabato sera all’Olimpico, se la vedrà con il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani (...). E Gasperini spera di pescare almeno un recupero nella lunga lista di infortuni che ha colpito nell’ultimo mese la squadra giallorossa.

Oggiper capire se il fastidio al polpaccio è definitivamente passato e quindi se la Joya potrà essere almeno tra i convocati (...). Chi sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia è invece, per il quale però sarà adottata la massima precauzione visti i prossimi impegni (...) con la Francia., fermato da uno stiramento alla schiena (...) ma che già ieri avvertiva meno dolore. In caso di nuovo forfait in porta ci sarà ancora Vasquez, visto che Svilar tornerà ormai dopo la sosta.