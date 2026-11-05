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Dybala spera: oggi il provino decisivo. Rensch a rischio lesioni, Gollini migliora

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Dybala
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Mettersi alle spalle le amarezze di Champions per rituffarsi in un campionato che la vede assoluta protagonista. La Roma, sabato sera all’Olimpico, se la vedrà con il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani (...). E Gasperini spera di pescare almeno un recupero nella lunga lista di infortuni che ha colpito nell’ultimo mese la squadra giallorossa.
Oggi Dybala svolgerà un provino decisivo per capire se il fastidio al polpaccio è definitivamente passato e quindi se la Joya potrà essere almeno tra i convocati (...). Chi sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia è invece Koné, per il quale però sarà adottata la massima precauzione visti i prossimi impegni (...) con la Francia.Ottimismo per Gollini, fermato da uno stiramento alla schiena (...) ma che già ieri avvertiva meno dolore. In caso di nuovo forfait in porta ci sarà ancora Vasquez, visto che Svilar tornerà ormai dopo la sosta.
Impossibile, infine, il recupero di Rensch, uscito dopo 20’ di gioco all’Old Trafford per un forte risentimento muscolare all’adduttore destro. Oggi l’olandese si sottoporrà agli esami strumentali, si teme una lesione.
(Gasport)
DybalagolliniRensch

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