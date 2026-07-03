Dybala prende tempo

Tra una settimana esatta Paulo Dybala tornerà nella Capitale. Lo farà con la valigia pronta per iniziare la sua quinta stagione in giallorosso, ma con una situazione che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile: il numero 21 è ancora senza un nuovo contratto e, al 3 luglio, resta uno svincolato a tutti gli effetti. [...] Non è una questione di volontà. Non lo è da parte di D'Amico, che dal momento del suo arrivo a Trigoria ha dato una netta accelerata a un dossier rimasto troppo a lungo impantanato. E non lo è nemmeno da parte dello stesso Dybala, che nel frattempo ha preferito non aprire davvero la porta alle proposte arrivate da altri club, Boca Juniors in testa. La sua priorità è sempre rimasta la Roma. Eppure l'argentino si sarebbe aspettato un percorso molto diverso. [...] Una firma che, però, dovrà ancora attendere. Non arriverà probabilmente prima di lunedì. Dybala ha deciso di concedersi qualche giorno di riflessione dopo aver ricevuto la controproposta della Roma: un rinnovo di un solo anno con opzione per un'ulteriore stagione, esercitabile esclusivamente dal club, con cifre inferiori ai tre milioni e bonus legati alle presenze in campo. Una formula che non ha soddisfatto (eufemismo) il fantasista argentino, convinto di meritare un riconoscimento differente per il peso tecnico, carismatico e simbolico che continua ad avere nella squadra. [...] Non per mettere in discussione il suo futuro in giallorosso, ma per ribadire un disappunto verso una gestione della trattativa che, nella sua prima fase, non è stata all'altezza delle aspettative. Nel frattempo, insieme al suo agente Carlos Novel, preparerà alcune richieste migliorative da inserire nell'accordo definitivo. [...] C'è poi un altro fattore che spinge nella stessa direzione: Gasperini. Il tecnico ha chiesto con forza la permanenza dell'argentino, convinto che qualità, esperienza e leadership siano imprescindibili per costruire una Roma competitiva. Tra una settimana Paulo sarà di nuovo a Roma, tra dieci giorni scatterà il raduno a Trigoria. Prima ci saranno ancora telefonate e confronti. Poi, salvo sorprese, arriverà quella firma attesa da tutti. [...]

(Corsport)