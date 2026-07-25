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Dybala l'unica Joya. Roma ancora nessun colpo, così Gasp si consola con Paulo

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 8:22
Dybala
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Paulo Dybala è la nota più lieta di queste prime due settimane di ritiro.
La Joya si è presentata in condizioni fisiche brillanti, mettendosi subito in mostra con tre gol nelle uscite contro la Primavera e il Trastevere. In attesa dei rinforzi dal mercato, Gian Piero Gasperini si gode la sua stella, impiegandola stabilmente sulla stessa fascia di Wesley: una catena di destra ad altissima qualità, con il terzino brasiliano pronto a sfruttare i movimenti a rientrare dell'argentino per attaccare lo spazio. Per rendere definitivo questo assetto, la Roma dovrà però trovare i giusti innesti anche sulla corsia opposta.
(...) Il valore di Dybala per il mondo giallorosso è anche altamente simbolico, come confermato nella notte tra il 21 e il 22 luglio durante i festeggiamenti per il Centenario. La società ha scelto proprio l'argentino per affacciarsi dal celebre balcone di via degli Uffici del Vicario, salutando gli oltre 10mila tifosi accorsi nel centro della Capitale per celebrare la nascita del club.
(...) Nel frattempo, il ds Tony D'Amico lavora a ritmo serrato per regalare a Gasperini le alternative offensive richieste. Tramontate le piste Greenwood e Summerville, i riflettori si sono accesi sul mercato tedesco: oltre ad Antonio Nusa, si segue con attenzione il 19enne Said El Mala, anche se la richiesta da 50 milioni del Colonia viene ritenuta eccessiva. Tra le opzioni vagliate negli ultimi giorni figurano anche il brasiliano Luiz Henrique dello Zenit e il norvegese Oscar Bobb del Fulham.
(gasport)

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