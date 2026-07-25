Dybala l'unica Joya. Roma ancora nessun colpo, così Gasp si consola con Paulo

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma prosegue la propria caccia a un nuovo centravanti da regalare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sono reg...
La Roma prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa attraverso le operazioni di mercato secondarie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine non farà parte del gruppo di...
IL TEMPO - Anche quest'estate il popolo giallorosso ha manifestato la sua ingente voglia di Roma. (...) Dall'apertura della campagna abbonamenti dello scorso 8 luglio ad oggi sono già 37.000 le tesser...
Loading