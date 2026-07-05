Domani sarà svelata la campagna

La Roma è pronta a lanciare la nuova campagna abbonamenti: domani verranno ufficializzate modalità e date. La prima fase sarà riservata ai rinnovi del posto, poi toccherà a chi vorrà cambiare settore e ai 40.000 iscritti alla lista d'attesa, mentre un'eventuale terza fase sarà aperta alla vendita libera. [...] Tra fine luglio e inizio agosto prenderà il via anche la campagna per gli abbonamenti di Champions. Le tessere includeranno le prime quattro gare della fase campionato e l'ottavo di Coppa Italia.

(Corsport)