Cristante e Mancini: rinnovi per sempre

Senatori a vita, o quasi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante prolungano entrambi il loro rapporto con la Roma andando, oltre la precedente scadenza contrattuale che recitava 30 giugno 2027. L'ufficialità è arrivata ieri con un doppio comunicato, dopo settimane di attesa e su precisa indicazione di Gian Piero Gasperini. (...) Mancini, in giallorosso dal 2019 e leader dello spogliatoio e della tifoseria, ha firmato un contratto fino al 2029 a poco meno di 5,5 milioni a stagione. Una decisione attesa da tempo e uno stallo che aveva portato anche l'Inter ad interessarsi. (...) Mancio ha sempre voluto la Roma, soprattutto ora che potrà giocare per la prima volta nella sua carriera in Champions League. "Non vedo l'ora di scrivere altre pagine con la Roma. Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria è grande parte di tutto questo", il post di Mancini per suggellare il matrimonio. Resterà, almeno, fino al 2028 invece capitan Cristante, a circa 3 milioni di ingaggio. Il capitano punta dritto al quinto posto di sempre per presenze con la maglia giallorossa (e torna a giocare in Champions a sette anni di distanza). Al momento è al decimo posto con 364 presenze. Sopra di lui: Tancredi con 389, Nela 397, Conti 402, Giannini 435 e Aldair 436.

(gasport)