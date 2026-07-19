Cristante e Mancini: rinnovi per sempre

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Alle ore 9 la Roma scenderà in campo per la prima amichevole della stagione 2026/27. A Trigoria la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera del nuovo allenatore Mattia Scala nel...
IL TEMPO (L. PES) - La calma, si dice, è la virtù dei forti. E Gasperini, la sua for-za, l'ha dimostrata già al suo primo anno di Roma, riportando i giallorossi in Champions dopo sette anni. Un'assenz...
Sos esterni. E allora si viaggia su due binari diversi, con contorni e risvolti opposti: Moreira e Dodo, una trattativa e un'idea. Lo scippo di Celik da parte della Juventus ha aperto una voragine. (....
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