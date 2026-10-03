Cristante ai box, salta Como e Real. Spazio a De Roon

La conferma è arrivata proprio ieri da Trento, dove Gian Piero Gasperini ha "certificato" l'assenza di Bryan Cristante nella prossima trasferta di Como e, molto probabilmente, anche per la successiva sfida casalinga di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. [...] Cristante ha saltato la nazionale per un problema di lombalgia, che lo ha portato a declinare la convocazione di Roberto Mancini. Adesso, però, il problema è diverso, un'infiammazione al ginocchio destro che lo mette a serio rischio per la trasferta di Como dell'11 ottobre (alle 12.30). Tra l'altro, l'ultima partita saltata per un problema fisico dal capitano della Roma risale addirittura al 17 gennaio del 2025, Roma-Genoa 3-1, oltre venti mesi fa, quando una lesione ai legamenti della caviglia destra lo tenne fuori per oltre un mese tra il dicembre dell'anno precedente e il mese di gennaio. [...]

Ed allora ora bisognerà capire chi deciderà di mandare in campo Gasperini al suo posto. Tutto fa pensare che il prescelto alla fine possa essere Marten De Roon, che se dovesse essere scelto davvero farebbe anche il suo esordio dal via in giallorosso (finora l'olandese ha infatti giocato solo degli spezzoni di gara contro Lecce, Torino e Fenerbahce, restando invece in panchina contro Atalanta e Inter). De Roon, del resto, sembra il cambio più naturale per caratteristiche tecniche e modalità di stare in campo. [...] A meno che Gasperini non decida di seguire l'esempio della Francia, dove proprio Koné gioca da regista (anche se in un centrocampo a tre e non a due). In tal caso, allora, il tecnico romanista potrebbe anche decidere di dare spazio a Pisilli al fianco del transalpino, con l'azzurrino più propenso ad andare e ad accompagnare la manovra. [...]

(Gasport)