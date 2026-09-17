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Ci giochiamo l'Italia

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
giovedì, 17 settembre 2026 alle 7:18
mancini italia
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Come sempre, l’Italia chiama, ma sabato sera all’Olimpico dovrebbe pure trovare abbondanti risposte. Se Roma e Inter in campo professano un europeismo spinto e rilanciano un gioco che per aggressività e intensità è quasi sconosciuto nella nostra povera patria, entrambe le squadre conservano la loro anima azzurro cielo. […] Dal giorno uno di Beppe Marotta alla guida dell’area sportiva, ad Appiano è passato chiaro e forte un messaggio patriottico: per vincere serve un blocco italiano di granito, che indichi la via e attorno a cui far lievitare il talento straniero, un po’ come l’attuale presidente aveva predicato con successo negli anni juventini. […] Il passaggio dal laterale a tutta fascia in una mediana a cinque a terzino più “tradizionale” in una linea difensiva a quattro intriga da sempre ed è già stato oggetto di prove empiriche, ma avrà ovviamente bisogno di nuovi esperimenti per diventare definitivo con Mancini.
[…] In entrambi i casi, i due giallorossi si intrecciano con colleghi nerazzurri che aspettano sabato all’Olimpico: lì in mezzo Cristante dovrebbe scalare le gerarchie di partenza anche perché Barella sembrerebbe ancora un passettino avanti, così la battaglia a centrocampo di sabato è soltanto l’antipasto di quella per un posto contro il Belgio, nella prima sfida del 25 settembre a Roma. […] Alle spalle di Cristante e Mancini, nel nido del Gasp, si muove una generazione nuova che, presto o tardi, si prenderà l’azzurro definitivamente: Niccolò Pisilli a 21 anni ha avuto l’assaggio di Nazionale e, nel breve periodo, ballerà tra l’azzurrino dell’U21 e l’azzurro dei grandi: come dimostrano le partite spaccate in giallorosso, è una mezzala che arriva a cento all’ora. […] Lulli è alla prima vera battaglia scudetto: sabato, all’occorrenza, è pronto a duellare proprio con Dimarco.
(Gasport)

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