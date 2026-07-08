Carica Gasp

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La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:29
gasperini
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 IL TEMPO (F. BIAFORA) - Chi sperava di ritrovarsi un Gasperini incendiario all'evento di Sky a Milano ha capito davvero poco lo stile comunicativo adottato dal tecnico dal primo giorno in cui ha messo piede a Roma. Nonostante il mercato in entrata non sia decollato e manchino ancora le ufficialità dei tre rinnovi (Celik, Dybala e Pellegrini) che ha chiesto a fine stagione, il tecnico giallorosso ostenta serenità ed evita qualsiasi tipo di polemica. Stando anzi allo scherzo con Capello, che profetizza per Gasp un futuro da vincitore del quarto scudetto della storia romanista. «Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo. Sono state vacanze miste, un po' di riposo, ma con tanto lavoro e tanti pensieri alla prossima stagione. Sicuramente dopo aver centrato la Champions League vogliamo essere protagonisti e vogliamo fare bene. Ma è ancora presto, siamo alle chiacchiere», dell'allenatore piemontese, che ha dato appuntamento alla squadra per il 13 luglio, fissando già numerose doppie sedute nei primi giorni di lavoro a Trigoria, dove verrà messo nelle gambe il carburante in vista di una lunga stagione. Il discorso scivola inevitabilmente subito sul tema mercato e sull'aver ritrovato Tony D'Amico (anche lui presente a Milano, ma per incontri con agenti e dirigenti) come direttore sportivo dopo l'esperienza congiunta all'Atalanta: «Sicuramente ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c'è un rapporto continuo. Ora che ci si avvicina all'inizio della stagione il mercato entrerà nel vivo. I Mondiali hanno spostato l'attenzione di tutti. Credo che - ha proseguito Gasp senza scomporsi sul tema esterni d'attacco - la Roma abbia dimostrato di avere una buona base di squadra, un gruppo solido e competitivo. L'obiettivo dei Friedkin e sicuramente quello di migliorare il gruppo il più possibile, cercheremo di lavorare, soprattutto D'Amico, che è impegnatissimo su tutti i fronti, per dare ancora soddisfazioni ai tifosi. Il pubblico è sempre presente, numerosissimo, con una passione incredibile». Aspettando novità sui giocatori individuati per rinforzare la rosa, Gasperini conferma in maniera indiretta le notizie sul fatto che i rinnovi di Dybala e Celik siano già sistemati, con la fiducia (di entrambi i fronti) per arrivare alla stretta di mano anche su Pellegrini: «Gli annunci? Li farà giustamente la società, però sicuramente siamo tutti un po' contenti, compresi anche i calciatori. Penso sia una questione di giorni».
Intanto ieri è arrivata l'ufficialità della separazione tra Margiotta e il Verona, con il dirigente che ha già preso in mano il settore giovanile giallorosso (c'è stato un incontro con Dario Polverini, candidato per la panchina dell'Under 17, mentre vanno avanti i confronti con Guidi, tecnico della Primavera). Oggi invece alle 10 prenderà il via la tanto attesa campagna abbonamenti: i leggeri aumenti dei prezzi non fermano la voglia di Roma, con un probabile tutto esaurito delle tessere stagionali. L'obiettivo dei 40mila non è affatto una chimera.  

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