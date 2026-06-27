Calciomercato Roma, l'Inter punta Wesley per la fascia. Per i giallorossi non è cedibile

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo di spessore per la corsia destra dopo l'addio di Dumfries e, tra i profili valutati con attenzione, ha inserito anche il nome di Wesley della Roma. Il laterale brasiliano piace molto alla dirigenza nerazzurra per la sua capacità di ricoprire tutta la fascia, ma arrivare a lui si preannuncia un'impresa quasi impossibile.

(...) La Roma, infatti, ha già respinto una ricca offerta del Chelsea per il giocatore (spingendo i "Blues" a virare su Palestra). Nonostante il club giallorosso debba ancora completare la quota di plusvalenze richiesta dall'UEFA entro il 30 giugno, Gian Piero Gasperini considera Wesley l'elemento meno sacrificabile della rosa, ritenendolo fondamentale per il suo impianto tattico sulle corsie esterne.

(...) Di fronte alla ferma volontà di Trigoria di blindare il brasiliano, l'Inter è costretta a vagliare altre opzioni per non sprecare tempo prezioso. Tra i ritorni di fiamma dei nerazzurri ci sono Moussa Diaby dell'Al-Ittihad e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, oltre alla pista israeliana che porta ad Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, sul quale si registra però anche il forte inserimento del Napoli. La Roma, intanto, si tiene stretta la sua certezza per la Champions League.

(gasport)