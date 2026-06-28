Calciomercato Roma, la concorrenza per Molina aumenta: l’Atletico fissa il prezzo a 30 milioni

Nahuel Molina continua a essere uno dei nomi più seguiti in vista della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino argentino dell’Atletico Madrid è finito nel mirino della Roma, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter, Juventus e Napoli. I nerazzurri, in particolare, starebbero valutando il campione del mondo come possibile sostituto di Denzel Dumfries, qualora l’olandese dovesse lasciare Milano. Una concorrenza che rischia quindi di complicare i piani dei giallorossi. Dal canto suo, l’Atletico Madrid non ha particolare fretta di privarsi del classe 1998. Nonostante il valore di mercato del giocatore si aggiri intorno ai 15 milioni di euro, il club spagnolo valuta Molina circa 30 milioni, forte dell’interesse di diverse società e della volontà di monetizzare al massimo da un’eventuale cessione.

(Tuttosport)