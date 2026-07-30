Bologna, un muro per Ferguson. Betis, Atalanta e Roma su Lewis. Ma per la società non si muove

È partito Castro, Lucumi è conteso da Juventus e Como e sarà quasi certamente il secondo sacrificio dell'estate, ma non è finita qui. Si muove il mercato attorno a Lewis Ferguson e il Bologna e il giocatore sono chiamati a confrontarsi sulle prossime mosse. [...]

Il Betis Siviglia bussa alle porte di Ferguson e dalla Scozia fanno sapere di una proposta da circa 20 milioni di euro più bonus. Ma non è finita. Oltre al Betis, Oltremanica riportano di interessamenti concreti, non ancora tramutati in proposte, da parte di Atalanta e Roma: quella Roma che con il Bologna ha appena chiuso il doppio affare Castro-Dovbyk e punta a cedere Konè per finanziare la seconda parte del mercato. Da Casteldebole nessuna smentita alle notizie, l'unica cosa che è filtrata al riguardo è che per i rossoblù il giocatore sia incedibile, alla luce della cessione già andata in porto (di Castro) e di quella alle porte (di Lucumi), tenuto conto che la dirigenza confida di trattenere Rowe, ma in caso di offerta superiore ai 40 milioni non potrebbe non sedersi al tavolo quanto meno ad ascoltare.

Ferguson è arrivato a Bologna per 1,8 milioni, 20 più bonus per arrivare a 25 sarebbero una bella plus valenza. Ma per il Bologna rinunciare allo scozzese significherebbe lanciare un segnale di passo indietro rispetto all'intenzione di lottare per l'Europa: quello che resta da capire è se il giocatore chiederà colloqui per provare ad aprire un tavolo di trasferimento o come nelle ultime stagioni andrà dritto per il proprio percorso a tinte rossoblu, come ha sempre fatto. [...]

(Il Resto del Carlino)