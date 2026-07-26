News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Blitz Roma: arriva Castro. Il primo colpo è il vice Malen

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:34
castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
Castro è il meno caro. Nessun festival musicale, ma solo il mercato della Roma, anche se il fine poi è lo stesso: scoprire nuovi talenti. In particolare, a Trigoria nelle ultime 48 ore si è parlato tantissimo sul classe 2004 del Bologna, che il prossimo 18 settembre soffierà su 22 candeline. Italo-argentino, cresciuto nel vivaro del Velez, è arrivato nel nostro campionato a gennaio del 2024, collezionando in Serie A 36 gol e 8 assist in 61 presenze, molte delle quali però da subentrante (la media è di un gol ogni tre partite intere giocate). Numeri che spingono la dirigenza del Bologna a valutarlo 40 milioni, troppi per la Roma, che ha iniziato una trattativa in tempi brevi, magalliano: giallorossi partiti da 30 milioni, l'intesa adesso è a un passo per un affare complessivo da 35 milioni, bonus compresi. Dialoghi frequenti comunque tra le parti e la sensazione di poter arrivare a un accordo in tempi brevi, magari dando il tempo al club rossoblù di chiudere per il sostituto dello stesso attaccante argentino. (...) D'Amico, pur avendo seguito per settimane la punta, ha messo in stand-by la pista Tresoldi. Nulla esclude un eventuale ritorno di fiamma, qualora la trattativa col Bologna per Castro dovesse improvvisamente naufragare, ma la strada sembra ormai tracciata. Questa la convinzione anche dentro le mura di Trigoria, dove ieri tra una seduta d'allenamento e l'altra, il ds e Gasperini hanno trovato modo di confrontarsi sul mercato. Nei piani iniziali, il centravanti era visto come un innesto necessario, ma secondario (anche al livello cronologico) rispetto ai due ruoli ancora scoperti, dove la Roma cerca titolari: i due esterni a tutta fascia, in attacco e a centrocampo. Il mercato però è fatto non solo di priorità, ma anche di tempistiche da sfruttare e la dirigenza romanista ha valutato il momento propizio e deciso di affondare il colpo su Castro. (...) Per Robinio Vaz l'ipotesi che va per la maggiore, al momento, è quella di un prestito e non è da escludere che possa fare un viaggio inverso rispetto a Castro, visto che lo scorso giugno si era informato su di lui. I rossoblù, tra l'altro, nello scorso gennaio avevano seguito anche Dovbyk, che però guadagna troppo per gli standard del club emiliano. (...)
(corsera)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria lulli

Rondini in Primavera: da Lulli a Giammattei, pronti a farsi grandi con tappa a Cannes

lug 26, 9:18

IL ROMANISTA (S. CAROLINI) -  Mentre giovani come Arena mostrano le proprie qualità a Trigoria, c'è chi trova nella Primavera un campo di prova niente male. L'esempio perfetto sono Camara e Carlaccin...

Nusa

Ora sprint per Castro, Nusa in piedi

lug 26, 9:14

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sabato e domenica sprint. La Roma corre per Santiago Castro. Diventato nelle ultime ore, come anticipato dal Romanista, il nome per l’attacco, visti i problemi che sono insor...

israel reyes

Reyes, un jolly da Roma

lug 26, 9:09

E se l'alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo?...

NOTIZIE POPOLARI
santiago castro

LIVE - Calciomercato Roma: chiusura vicina per Castro. Il Bologna ha accettato l'offerta da 35 milioni. Contratto fino al 2031 e ingaggio da 2,2. Possibile coinvolgimento di Dovbyk

lug 25, 19:48
Leao-MilanLive-151122

Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

lug 25, 13:24
Castro

LIVE - Calciomercato Roma, ore decisive per Castro: i giallorossi vogliono chiudere oggi. Possibile inserimento di Dovbyk in prestito

lug 26, 7:52
rashford

Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Koné: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

lug 25, 15:31
Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22
castro

Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Bologna per Castro: nell'operazione può entrare Robinio Vaz

lug 25, 10:44
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading