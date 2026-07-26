Blitz Roma: arriva Castro. Il primo colpo è il vice Malen

Castro è il meno caro. Nessun festival musicale, ma solo il mercato della Roma, anche se il fine poi è lo stesso: scoprire nuovi talenti. In particolare, a Trigoria nelle ultime 48 ore si è parlato tantissimo sul classe 2004 del Bologna, che il prossimo 18 settembre soffierà su 22 candeline. Italo-argentino, cresciuto nel vivaro del Velez, è arrivato nel nostro campionato a gennaio del 2024, collezionando in Serie A 36 gol e 8 assist in 61 presenze, molte delle quali però da subentrante (la media è di un gol ogni tre partite intere giocate). Numeri che spingono la dirigenza del Bologna a valutarlo 40 milioni, troppi per la Roma, che ha iniziato una trattativa in tempi brevi, magalliano: giallorossi partiti da 30 milioni, l'intesa adesso è a un passo per un affare complessivo da 35 milioni, bonus compresi. Dialoghi frequenti comunque tra le parti e la sensazione di poter arrivare a un accordo in tempi brevi, magari dando il tempo al club rossoblù di chiudere per il sostituto dello stesso attaccante argentino. (...) D'Amico, pur avendo seguito per settimane la punta, ha messo in stand-by la pista Tresoldi. Nulla esclude un eventuale ritorno di fiamma, qualora la trattativa col Bologna per Castro dovesse improvvisamente naufragare, ma la strada sembra ormai tracciata. Questa la convinzione anche dentro le mura di Trigoria, dove ieri tra una seduta d'allenamento e l'altra, il ds e Gasperini hanno trovato modo di confrontarsi sul mercato. Nei piani iniziali, il centravanti era visto come un innesto necessario, ma secondario (anche al livello cronologico) rispetto ai due ruoli ancora scoperti, dove la Roma cerca titolari: i due esterni a tutta fascia, in attacco e a centrocampo. Il mercato però è fatto non solo di priorità, ma anche di tempistiche da sfruttare e la dirigenza romanista ha valutato il momento propizio e deciso di affondare il colpo su Castro. (...) Per Robinio Vaz l'ipotesi che va per la maggiore, al momento, è quella di un prestito e non è da escludere che possa fare un viaggio inverso rispetto a Castro, visto che lo scorso giugno si era informato su di lui. I rossoblù, tra l'altro, nello scorso gennaio avevano seguito anche Dovbyk, che però guadagna troppo per gli standard del club emiliano. (...)

(corsera)