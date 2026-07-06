Attesa Greenwood, poi altri tre colpi. Koné e Soulé in uscita

Soulé, Koné e un futuro ancora da decifrare. Nonostante il 30 giugno sia ormai passato, con la Roma che non ha raggiunto la quota di plusvalenze prevista dal settlement agreement firmato con la Uefa, ci sono ancora diversi giocatori che potrebbero salutare. Al di là di quelli che possono essere considerati esuberi (Dovbyk, Salah-Eddine e il giovane Ziolkowski) anche Soulé e Koné, due punti fermi della cavalcata Champions dell'anno scorso, rimangono in uscita. [...] Per quanto riguarda Soulé, Gasperini ha chiesto due esterni offensivi. [...] La Roma lo avrebbe sacrificato entro fine giugno, ma gli interessi da Germania e Arabia Saudita non si sono tramutati in offerte. A Trigoria, comunque, partono da una richiesta di 40 milioni. Koné, invece, potrebbe salutare per ambizioni personali, oltre che un rapporto con Gasp che negli ultimi tempi non è stato idilliaco. Manu ha detto no all'Atletico Madrid, ma aprirebbe alla Premier League (l'Arsenal si è informata su di lui a giugno). La valutazione, in questo caso, parte da 50 milioni. [...] Gasp vuole un esterno sinistro a tutta fascia, oltre a un vice-Malen e i due innesti sulle ali. Il nome sulla bocca di tutti, da settimane, è quello di Greenwood. I contatti tra la Capitale e Marsiglia vanno avanti e D'Amico attende l'ok dei Friedkin per offrire 43 milioni, bonus inclusi. [...] Restando lì davanti, piace molto Garnacho, in uscita dal Chelsea. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma da Londra prendono tempo. Un affare più da agosto che da luglio, così come quello per il giovane Tresoldi. [...]

(Corsera)