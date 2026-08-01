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Assalto a Read. Sbarca Koulierakis

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 7:12
Read
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dopo Castro tocca a Koulierakis. Con la voglia di regalare un altro giocatore a Gasperini il prima possibile: tutti i riflettori sono puntati su Read. Negli ultimi giorni il mercato della Roma ha subito un'importante accelerazione, con l'ufficialità dell'acquisto dell'attaccante argentino (con Dovbyk che ha fatto il percorso inverso finendo al Bologna) e la chiusura per il difensore greco. L'accordo di massima con il Wolfsburg era stato trovato giovedì mattina, mentre ieri, prima dell'orario di cena, è arrivato il via libera finale: risolti i dettagli finali tra club. Il classe 2003 lascia la Germania in cambio di 16,5 milioni e 1,5 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita che rimane ai tedeschi. In giornata è previsto il suo atterraggio nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo aver completato tutte le formalità, Koulierakis si imbarcherà alla volta del Galles, per conoscere i nuovi compagni di squadra e mettersi subito a disposizione di Gasperini per entrare nei meccanismi di gioco del tecnico. Gli sforzi del direttore sportivo D'Amico sono ora concentrati sulle fasce, tra attacco e centrocampo da rinforzare, sia a destra che a sinistra. La scelta di Celik di sposare il progetto della Juventus ha portato i giallorossi a cambiare i propri piani iniziali e, nonostante la presenza di Wesley, è partito un forte pressing sul Feyenoord per arrivare a Read. Il laterale destro è il preferito nella lista stilata a Trigoria, con lo spagnolo Fresneda che occupa la seconda casella dopo un'ampia scrematura di tutti i nomi visionati. La Roma, almeno verbalmente, è arrivata a una cifra complessiva di 25 milioni (23+2 di bonus, superando la proposta da 21 milioni del Nottingham Forest. La dirigenza sta spingendo con la società olandese affinché si entri nel vivo della trattativa, ma a Rotterdam sperano di scatenare un'asta che coinvolga anche gli inglesi. Che dai rumors che rimbalzano Oltremanica sarebbero pronti a ritoccare la propria proposta, cercando specialmente di portare il calciatore dalla propria parte alzando la cifra dello stipendio. La partita è apertissima e lo stesso Read è pronto a lasciare la squadra che lo ha acquistato nel 2023: "Un trasferimento? Se - ha detto a VI - l'opportunità si dovesse presentare in un club che mi piace, sarei pronto. Bisogna sempre avere fiducia in sé stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente. Il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Voglio anche conquistare la nazionale olandese". Un suo eventuale arrivo farebbe scalare Wesley a sinistra, dove viene monitorato con attenzione il giovane Cacciamani. Davanti è completamente da scartare il nome di Ezzalzouli, che ha detto no pure al Newcastle, che era disponibile a pagare la clausola da 60 milioni prevista nel contratto con il Betis. Il candidato ideale per rinforzare il reparto è Nusa, ma la pista è molto complicata. Negli scorsi giorni è stato sondato Schade: anche qui c'è ampia distanza tra le valutazioni. Sull'altra fascia, in caso di partenza di Soulé, l'obiettivo è cercare di convincere il Real Madrid a far partire Endrick. Lavori in corso.

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