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Arabia girevole: El Shaarawy va, Kessié torna

La penna degli Altri
di MV
domenica, 05 luglio 2026 alle 8:56
el shaarawy saluto
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Un Faraone in Arabia. Non è il titolo del prossimo cinepanettone targato DeLaurentiis, bensì l'avventura che si appresta a vivere Stephan El Shaarawy. Giorni speciali e da ricordare quelli che sta passando l'attaccante ex Roma che, dopo essere convolato sabato a nozze con la storica fidanzata Ludovica Pagani, ora è pronto adire un altro sì: quello nei confronti dell'Al Shabab, che gli ha offerto un biennale da 10 milioni a stagione per andare a giocare in Saudi Pro League. [...] Chi invece ha deciso di lasciare l'Arabia per tornare in Europa (e magari proprio in Italia... ) è Frank Kessiè. [...] Ci pensano la Juve (Spalletti è un suo estimatore da anni e lo voleva già quando allenava l'Inter nel 2019: andò a vuoto il tentativo di scambio con Vecino) e la Roma (dove ritroverebbe il mentore Gasperini che l'ha lanciato all'Atalanta). [...]
(il Giornale)

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