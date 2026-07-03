Anche Celik verso la firma. Pellegrini tratta e c'è il Besiktas

[...] Togliendo i giovani e i portieri, ad oggi sono solamente tredici i calciatori arruolabili. Celik (ancora senza contratto), Malen e Ndicka hanno salutato in anticipo il Mondiale ma saranno a disposizione intorno al 22 luglio, Koné ed El Aynaoui sono ancora in corsa per vincere la Coppa del Mondo. In attesa degli acquisti, nelle prossime ore D'Amico penserà ai rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini, attualmente svincolati. I primi due sono a un passo dalla firma: il turco è pronto a sottoscrivere un triennale a poco meno di 3 milioni l'anno, cifra simile per Paulo (più bonus) ma un solo anno con opzione per il secondo. Discorso diverso per Pellegrini. La volontà è quella di rimanere nella Capitale, ma è ancora in attesa di chiudere, siamo solo ai primi approcci e nel frattempo iniziano ad arrivare qualche proposta. Il Besiktas di Italiano lo ha contatto, ma Lorenzo per ora ha messo tutto il resto in stand by: vuole la Roma. Novità nell'organigramma giallorosso: scelto Lorenzo Barale per ampliare il settore commerciale. [...]

(Il Messaggero)