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Accoglienza da eroe per José: "Ti onoreremo per sempre"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
striscione mourinho 2
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L'Olimpico riabbraccia José Mourinho oltre 1000 giorni dopo l'esonero che ha spezzato un amore destinato a restare nella storia del club. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni e l'adrenalina si respira già da fuori lo stadio. L'accoglienza alla squadra è da brividi, centinaia di bandiere e fumogeni accolgono Dybala e compagni. Poi lo spettacolo si sposta dentro l'impianto. La Curva Sud si veste a festa e prepara una scenografia bellissima. I cartoncini giallorossi formano la scritta «A.S. Roma sine-metu» che tradotto significa 'senza paura'. In alto anche il Colosseo. […]
Ma i romanisti non dimenticano lo Special One che viene annunciato così dallo speaker: «Chi ha vinto con la Roma non verrà mai dimenticato». Tutti in piedi per applaudire il portoghese. Sugli spalti spuntano subito i primi striscioni: «José non dimenticheremo mai chi siamo stati», poi un altro: «Per il mondo Special e per Roma immortale... Ave Mou». L'omaggio più bello arriva dalla Curva Sud: «Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano la spolia opima e il popolo ti tributa la gloria eterna». L'allenatore, che fino a quel momento cerca di trattenere l'emozione, si alza dalla panchina, saluta la Curva che per due anni e mezzo le è stata a fianco nelle sue battaglie e le manda un bacio. Un legame indissolubile con i romanisti. […]
Tutto sotto gli occhi di Francesco Totti che dopo nove mesi è tornato allo stadio invitato dalla famiglia Friedkin. Il ritorno è in società è però da escludere: «Torno? No», ha detto ieri. Più chiaro di così è complicato.
(messaggero)
Curva SudMourinho

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