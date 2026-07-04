Abbonamenti al via. Il 26 si gioca a Cannes

L'attesa per i nuovi abbonamenti sta per finire. Lunedì la Roma pubblicherà il comunicato ufficiale con tutte le informazioni, previsto anche un aumento dei prezzi per le tribune. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi del proprio posto, la seconda a chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e ai 25.000 tifosi iscritti alla lista d'attesa, la terza (eventuale) sarà quella libera. L'obiettivo è quello di raggiungere come lo scorso quota 40.000. (...) Nel frattempo, è cambiata la location per l'amichevole col Cannes del 26 luglio (ore 17.30). match con l'altra squadra dei Friedkin si giocherà in Francia e non più al Tre Fontane. Poi dal 27 al 30 Gasperini concederà tre giorni di riposo prima della partenza per il Galles. (...)

(Il Messaggero)