40 milioni per Svilar: muro Roma

Quella del 30 giugno poteva essere la giornata delle occasioni per la Juve. Non è andata così (al netto del blitz per Jeff Ekhator), ma comunque è stato creato un terreno fertile per impostare il mercato estivo. Le ultime ore sono state le più convulse della neonata era di Giovanni Carnevali al timone bianconero. Il club, infatti, ha fatto molto più di un sondaggio per arrivare a Mile Svilar. Sì, il portiere della Roma.

Un'anticipazione di Tuttosport del 25 giugno, ma allora erano stati gli agenti a sondare la possibilità di umo dei potenziali trasferimenti più clamorosi dell'estate. Stavolta, invece, il contatto diretto è avvenuto tra le due società. Con un'offerta avanzata dalla Juve: circa 40 milioni di euro ai giallorossi. A Trigoria c'è stato più di un tentennamento, con la dirigenza sostanzialmente spaccata in due: c'è chi avrebbe visto di buon occhio la quasi totale sistemazione dei conti in rosso - c'è un buco da 50 milioni di euro, con una trattativa che andrà urgentemente imbastita con l'Uefa - e chi invece non ha mai avuto dubbi sugli asset tecnici. Ancora una volta, il parere di Gian Piero Gasperini ha avuto un peso specifico notevole: Svilar non si tocca.

E i Friedkin, anche per evitare di surriscaldare una piazza che aveva promesso fermento in caso di passaggio del belga alla Juve, l'hanno assecondato con tutti i rischi che questa mossa si porta appresso a livello politico. Roma più che mai da instant team, dunque. Un muro altissimo, che non e crollato anche per la volontà del ragazzo di non forzare un trasferimento a Torino: si vuole godere la prima Champions League in maglia giallorossa e già per questa ragione aveva parato la proposta da 60 milioni del Tottenham, neutralizzando l'offensiva di Roberto De Zerbi. Svilar resta. [...]

Carnevali e Ottolini, in ogni caso, avevano già abbozzato pure una proposta al numero uno belga: un contratto quinquennale a 4.5 milioni netti a stagione bonus compresi. Ricevendo un sì da parte dell'entourage dell'estremo difensore, che però non ha mai puntato i piedi per lasciare la Capitale. Anzi, è stato uno spettatore asettico degli ultimi eventi. Gasperini la spunta, pagheranno i Friedkin le mancanze sui conti, anche correndo il rischio di una chiusura delle prossime finestre di mercato. A Roma si pensa al presente e da oggi Svilar torna ad avere un prezzo intorno ai 50 milioni, dieci in più di quelli messi sul piatto dalla Juve. [...]

(Tuttosport)